La figura que se negó a participar de MasterChef Celebrity 2

Cada vez falta menos para que el exitoso programa culinario de Telefe, MasterChef Celebrity, llegue a su fin. Por eso, la producción ya está diagramando la segunda temporada y convocando a diversos famosos a que formen parte.

Si bien muchos harían lo que fuera por incorporarse a la segunda edición del ciclo, cuando a Marcela Tinayre la convocaron, sin dudarlo, se negó a formar parte... ¡aunque le encanta! ¿Por qué dijo que no?

“Soy fanática de MasterChef, fuera de nuestro programa ese es el mejor y felicito a los que hicieron el casting. Me encanta. Me llamaron para el año que viene, pero prefiero que no”, contó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, explicó el motivo que la llevó a preferir no incorporarse al show. "Este año la pasé muy mal y esto me modificó mucho la forma de pensar, yo cocino pero no quiero más presiones... Quiero un 2021 más relajado, volver con mi programa en marzo y estar tranquila. Pero el ciclo me parece fantástico", expresó la conductora, que sufrió la muerte de Marcos Gastaldi y su tía Goldie.

Ciudad.com