El mensaje de Flavio Mendoza, preocupado por Carmen Barbieri: “De esta salimos juntos”

Personalidades del ambiente artístico se expresaron en las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación a Carmen Barbieri, quien en las últimas horas entró en coma farmacológico y está conectada a un respirador. La capocómica está internada en la clínica Zabala -en el barrio porteño de Belgrano- luego de haber dado positivo de coronavirus y su salud se complicó por un cuadro de neumonía bilateral.

Flavio Mendoza -que también está internado por coronavirus- se expresó a través de su cuenta personal de Instagram. El director de Un estreno o un velorio -obra que encabeza la actriz en el Teatro Broadway de Buenos Aires- compartió un video de La Leona -como la llaman en el mundo artístico- del backstage de la promoción del espectáculo que lanzaron esta temporada 2021. Allí, se la ve sonriendo y posando para las cámaras, cuando aparece el productor y la asusta. La capocómica reacciona riéndose, y acto seguido Dionisio -hijo de Flavio- siguió los pasos de su padre. En las imágenes no se ve al pequeño pero se lo escucha. Carmen sonríe y la producción continúa.

Internado en el Sanatorio Los Arcos, Flavio Mendoza tomó su celular y escribió unas emotivas palabras para su amiga y compañera, y decidió compartirlas en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene un millón y medio de seguidores. “Que Dios nos cuide y podamos volver a reír pronto”, deseó el director haciendo referencia al video que grabó hace algunas semanas, antes del lanzamiento del espectáculo.

“Fuerza, Carmen”, se sumó al apoyo que durante el sábado los famosos convirtieron en TT (Trending Topic) en Twitter por la salud de la actriz. Y agregó una conmovedora frase de apoyo: “De esta salimos juntos”, aseguró.

También se disculpó con quienes le escribieron y no obtuvieron respuesta. “No me puedo mover de la fiebre”, contó Flavio y agregó que está mejorando “de a poquito”. “Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y mi hijo. Rezo para que todos estemos mejor”, aseguró.

“Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen peor. No es chiste este virus -ratificó- y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pase mal. Pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado, por favor”, agregó en un nuevo posteo.

Días atrás, cuando Carmen Barbieri había tenido que ser internada luego de dar positivo de coronavirus, Flavio realizó declaraciones en las que la trató de “hipocondríaca”. Y se ratificó de inmediato: “Lo dije sin saber que Carmen estaba internada, jamás jugaría con la salud de una persona que quiero”. Además, detalló que estaba atento a la evolución de la actriz y que mantenía permanente diálogo con su hijo, Fede Bal.

Mientras permanece internado en el Sanatorio Los Arcos a la espera de recibir el alta médica, Flavio también le escribió una conmovedora carta a su hijo Dionisio (en abril cumple tres años), en la que le pidió perdón por no poder estar con él por estos días. “Sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos. Solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa. Papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado. Estás rodeado de amor de tus tías la Chaco y Ari -detalló sobre quienes están al cuidado del pequeño-. Te extraño mucho. Me duermo mirando videos tuyos porque lo que me reconforta es ver tu sonrisa y tu felicidad. Sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mí”, indicó Flavio Mendoza en las últimas horas.

Infobae