Gallardo se refirió al supuesto interés del Barcelona y palpitó el Superclásico

Los días previos a un Superclásico suelen tener una dinámica distinta en los pasillos de ambos clubes. Pero la semana de Marcelo Gallardo tuvo un tinte extra por dos razones: el enfrentar a Boca Juniors con la oportunidad de seguir prendido en lo alto de la Liga Profesional y los rumores que lo vinculan al Barcelona luego de la estrepitosa caída 3-0 ante el Benfica por la segunda jornada de la Champions League. La salida del neerlandés Ronald Koeman cada vez toma más fuerza y entre los candidatos aparece el Muñeco.

La mañana no arrancó de buena manera para el entrenador del Millonario ya que fue testigo de la goleada del Xeneize por 3-0 en la Reserva en el predio de Ezeiza. El estar presente en cada partido de dicha categoría cuando se juega en el River Camp ya es rutina para el técnico que además aprovechó para brindar una conferencia de prensa en la previa de un nuevo enfrentamiento contra el clásico rival.

No confirmó el once para recibir a Boca el domingo y expresó: “Necesitamos jugar bien e intentar ser superiores. Estamos igualados en condiciones. Boca en este último tiempo encontró algo diferente en su funcionamiento y creo que el protagonismo va a ser compartido, algo que es bueno para el espectáculo”. En tanto, mencionó: “Visualizándolo, la clave va a estar en la mitad de la cancha, la efectividad en el frente de ataque. El partido va a pasar por ahí”.

Como no podía ser de otra forma, fue consultado por el supuesto interés del Barcelona y respondió: “Dudé en hacer la conferencia después de lo que se ha comentado porque sabía que tendría que contestar esta pregunta que no quiero. Principalmente porque estoy muy enfocado en el partido del domingo y segundo porque ya todos saben que mi pensamiento y decisión es cumplir el contrato que tengo”.

Más tarde, reforzó su idea: “De ninguna manera tengo motivos para distraerme con pensamientos ajenos. Tengo contractualmente el compromiso de seguir enfocado en lo que depende de mí, que es seguir con lo que representa ser entrenador de un club como River. Nunca se me pasó por la cabeza irme más allá de algunos rumores. Si me contactaron o no, ¿qué sentido tiene? Mi enfoque está en el partido del domingo, después veremos cómo seguimos”.

