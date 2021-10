Joven colisionó contra la reja de una vivienda y se dio a la fuga

Un joven perdió el control del auto que conducía, se estrelló contra la reja de una casa y se dio a la fuga. Ocurrió ayer a las 8.30 en una vivienda ubicada sobre calle Leloir entre Crespo e Igarzabal. “Escuchamos un ruido, pero como estaba pasando el recolector de residuos no le dimos importancia. Según los vecinos de la cuadra fueron dos jóvenes en un auto chico, llamé a la Policía y me dijeron que ya se presentaron no sé si lo hicieron por cuenta propia o los atrapó la Policía”, detalló Débora propietaria de la casa.

(NG)