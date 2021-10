La drástica decisión de Pampita para evadir el escándalo por el triángulo amoroso entre la China, Icardi y Wanda

Con la idea que este nuevo conflicto no empañe la armonía que logró establecer con el actor chileno, el papá de sus tres hijos varones, Pampita tomó hoy una drástica decisión: no estará hoy al frente de Pampita Online, su programa que se emite en Net TV, para no tocar el tema y evitar así a los movileros de los distintos programas, que podrían acudir en busca de su testimonio.

En cuanto a la edición de ayer, se emitió un programa grabado y hoy se difundirá un compilado. El tema ahora radica en saber cuándo volverá al aire ya que este conflicto que involucra a La China con Icardi y que generó revuelo en la pareja de este con Wanda, promete varios capítulos más.

Cabe destacar que María Eugenia y Vicuña protagonizaron en 2016 un escándalo en un motorhome y allí fue donde Pampita descubrió la infidelidad de su marido, lo que provocó su inmediata separación.

Vale recordar que luego de después de esto, la pareja de artistas conformaron una familia y hasta tuvieron dos hijos, pero a mediados de este año decidieron separarse. Y ahora los lazos de La China estarían "disparados" hacia París, donde Icardi juega en el PSG y reside con Wanda y sus hijos.