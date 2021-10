El 35% de los muertos del hospital de campaña se había negado a vacunarse

Autoridades provinciales dieron a conocer que las estadísticas elaboradas por el hospital de campaña arrojaron que el 35% de los fallecidos por coronavirus se había negado a ser inmunizados con la vacuna, mientras que el 65% de los correntinos ya completó el esquema.

Fernando Achinelli, coordinador del Servicio de Infectología del hospital de campaña, aseguró que un tercio de las muertes de los internados pudieron haberse evitado. “El 35% de los muertos no tenía ninguna dosis de la vacuna. Realizamos estadísticas semanales y sabemos que el esquema completo salvó a muchos”, expresó en Radio Continental.

“Cuando hablamos con los familiares, nos encontramos con resistencia y desconfianza hacia las vacunas. Ha habido muchas campañas en contra que hicieron mucho daño en cierto grupo de la población”, aseguró Achinelli.

Por otro lado, calificó de “terrible” el fenómeno de profesionales de la salud que aconsejan no vacunar a los niños. Ayer se dio a conocer, a través de la Subsecretaría de Sistemas de la Información de la provincia, que en las últimas dos semanas se otorgaron 85.000 turnos en la población de 3 a 11 años.

Avance de la campaña de inmunización

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, se refirió hoy al estado de la Campaña de Vacunación covid-19. Confirmó que la cobertura de segundas dosis está en un 65-66%, mientras la inoculación continúa.

“Corrientes tiene un muy buen porcentaje de cobertura de vacunas. Estamos en un 96-97% de primeras dosis y en un 65-66% de segundas dosis aplicadas”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.

Por otro lado, indicó: “Nos hemos reunido con el Comité de Crisis y con el equipo del gobernador Gustavo Valdés y se ha decidido recomendar a la población que no es obligatorio el uso del barbijo en ambientes libres, pero sigue sí siendo obligatorio el uso donde hay conglomerados de personas, por ejemplo, la peatonal Junín y también en ambientes cerrados”.

No obstante, aseguró que el barbijo es una muy buena barrera. “Su uso es aconsejable porque está comprobado a nivel internacional que sirve para disminuir de manera muy importante el contagio. Por eso las recomendaciones de uso de barbijo, de distanciamiento, de ambientes aireados continúan siendo efectivas, pero el barbijo en un ambiente donde no hay nadie y al aire libre, racionalmente en este momento no se considera apropiado su uso”, explicó.

