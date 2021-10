El Colegio de Abogados pide votar: hay riesgo de acefalía

El Colegio de Abogados de Corrientes debería hoy ir a las urnas para renovar sus autoridades. Sin embargo, una medida cautelar solicitada por la lista opositora trabó el proceso electoral y no se vislumbra un acuerdo en el corto plazo. El tiempo apremia porque el 15 de noviembre vencen los mandatos del actual directorio.

Por eso, José Cotelo candidato por la lista oficialista junto con la actual presidenta, Lilian Sawoczka, y demás integrantes de la nómina realizaron ayer una conferencia para pedir una sola cosa: poder votar.

“Hemos tenido una instancia de mediación y nos hemos puesto de acuerdo en casi todos los puntos que cuestionó la otra lista. Mostramos predisposición. Pero no quieren permitir el voto de los abogados jóvenes, cuando siempre se hizo así. Además los otros colegios que sí votan mañana (por hoy), por ejemplo, Goya, lo harán así. Siempre se hizo de este modo. El candidato de la otra lista fue electo en dos oportunidades con esta normativa. No se entiende por qué no la aceptan ahora”, dijo a El Litoral el doctor Cotelo, candidato a presidente por la grilla Renovación Cambio Forense.

En tanto, la presidenta Lilian Sawoczka insistió en que “queremos que los afiliados voten. Todo se hizo ajustado a derecho. No entendemos por qué se llegó a estas circunstancias”.

El padrón electoral es de 1.320 electores y el 15 de noviembre vencen los mandatos de la actual comisión. Si no hay elecciones será el Consejo Superior de los Colegios de Abogados el que determine una prórroga del directorio o una intervención.

“Confiamos en que la Justicia nos permita votar. Tiempo hay. Apelamos la decisión del juez de primera instancia y ahora deberá resolver la Cámara. Creemos que se definirá la próxima semana”, anticipó Cotelo a El Litoral. “Nosotros queremos que los abogados voten. Por eso no interrumpimos el diálogo. Pero necesitamos que esto se solucione cuanto antes”, agregó.

Solo dos listas se presentaron para las elecciones que debían realizarse hoy. La otra grilla es liderada por el doctor Ricardo Villar, quien presidió el colegio en dos oportunidades.

Participaron ayer de la conferencia de prensa Marcos Leguizamon, candidato a vicepresidente; Arturo Goñalons, como secretario; Juan Manuel Bobadilla, postulante a tesorero, entre otros.