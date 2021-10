Boletas: la Cámara Electoral Nacional analiza la queja de ECO+Vamos Corrientes

La Junta Electoral Provincial hizo lugar a la apelación presentada por ECO+Vamos Corrientes tras la impugnación del Frente de Todos que prohibió que siete listas colectoras vayan adheridas a los candidatos a intendente en cuatro municipios. Ahora la Cámara Electoral Nacional analiza el pedido, mientras las alianzas hacen campaña con boletas de un solo cuerpo.

El 14 de noviembre en todo el país se realizan las elecciones generales, en Corrientes se eligen 3 diputados y 3 senadores nacionales y también 15 comunas votan autoridades municipales.

La Junta Electoral hizo lugar a la apelación presentada por el oficialismo, luego de que diera lugar a la impugnación del Frente de Todos en Gobernador Virasoro, Santa Lucía, Mercedes y Santo Tomé ya que consideraron que las listas colectoras de concejales no deben ir adosadas a la grilla de candidatos a intendentes, afectando a siete colectoras.

“El día de ayer (viernes) se nos concedió la apelación que presentamos y ya se le corrió traslado al impugnante, que es el Frente de Todos”, dijo a El Litoral el apoderado del oficialismo, Oscar Martínez, y aclaró que “esto se eleva a la Cámara Nacional Electoral que debe declarar la admisibilidad de la apelación”.

En cuanto a los plazos que existen para que la apelación tenga lugar, indicó que “la Cámara Electoral Nacional tiene sus tiempos, independientemente de que a nosotros nos apuren las elecciones del 14 de noviembre. No hay un plazo establecido. Se pueden expedir antes o después, pero ellos no están sujetos al cumplimiento de un plazo urgente para resolverlo”.

Y dado que el oficialismo ya organiza la logística del boleteo en toda la provincia, El Litoral también consultó a Martínez sobre la modalidad que se implementará en estos municipios y dijo que “todas estas alianzas que iban pidiendo colectoras van a trabajar con la boleta de un solo cuerpo”.

“Cada una de estas alianza van a trabajar solo con la boleta de concejales hasta tanto se resuelva esto”, finalizó.

Cabe mencionar que el oficialismo argumenta su apelación en que la discusión es sobre cuestiones municipales que no están adheridas a los cargos nacionales. Además plantean que el decreto cuestionado tiene un vacío legal, ya que no se tuvo en cuenta la cuestión municipal, previendo si en el artículo 15 la adhesión de los apoderados partidarios están de acuerdo, mecanismo adoptado en esta oportunidad, dejando aclarado que no se está compitiendo en el orden nacional.