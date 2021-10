Gimnasia y Tiro ganó y se ilusiona

Gimnasia y Tiro de Salta le ganó de local por 1 a 0 a Defensores de Pronunciamiento para alcanzar nuevamente la línea de Racing de Córdoba al frente de la zona B, por lo que la definición de quién se quedará con el grupo se resolverá la próxima semana, cuando se dispute la 30ma. y última fecha de la primera fase del torneo Federal A.

El único gol del partido disputado por la vigésimo novena fecha en el estadio Gigante del Norte fue convertido promediando la segunda mitad por el zaguero central Guido Milán.

Racing y Gimnasia y Tiro, que prácticamente lucharon todo el campeonato por la punta, quedaron con 54 puntos. En la última fecha, la Academia cordobesa, que tiene ventaja en caso de igualdad, recibirá a Gimnasia de Concepción del Uruguay, mientras que los salteños visitarán a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El ganador de la zona B del torneo Federal A se enfrentará a Deportivo Madryn, vencedor con anticipación del grupo A, por el ascenso directo a la Primera Nacional.

Juventud Unida no pudo abrochar su clasificación al “reducido” por el segundo ascenso, al igualar ayer en Gualeguaychú 1 a 1 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El Decano se puso en ventaja con un gol de Juan Fernando Alfaro, pero Germán Cervera puso el empate para el conjunto bonaerense.

En Resistencia, y con un penal cobrado por el árbitro correntino Nelson Sosa, y convertido por Luis Silba, Sarmiento venció 1 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco, y alimenta esperanzas de ingresar a la lucha por el segundo ascenso.

Chaco For Ever fue pura contundencia en Concepción del Uruguay, donde anoche superó a Gimnasia y Esgrima por 3 a 1, para continuar dando lucha por el tercer lugar del grupo. El ex Ferroviario, Marcos Giménez, Cristian Ibarra y Matías Romero convirtieron en la etapa inicial para el conjunto chaqueño. El descuento para los entrerrianos lo marco Javier Sotto.

Por la mañana, Douglas Haig igualó 0 a 0 en el estadio Miguel Morales de Pergamino ante Central Norte de Salta.

La fecha se inició el sábado con el triunfo de Sportivo, que en Las Parejas goleó 3 a 1 a Crucero del Norte. Para el equipo santafesino marcaron Daniel Salvatierra, por duplicado, y Santiago Gutiérrez, mientras que el descuento para los misioneros fue de Daniel Stupiski.