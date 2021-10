Una niña de 11 años denunció que fue violada por un compañero de 12

Una denuncia por un hecho aberrante llegó hace pocas horas a la Justicia rosarina. Los padres de una nena de 11 años reportaron que su hija fue supuestamente violada en el baño de la escuela primaria José Ortolani, ubicada al norte de la ciudad, por un compañerito de séptimo grado. La menor fue revisada por un médico de guardia que constató lesiones genitales. Ahora la menor será sometida a distintos estudios mientras los investigadores intentan determinar quién habría sido el agresor.

Según la denuncia realizada en la madrugada del viernes, a la que tuvo acceso Infobae, la madre de la chica contó que desde el martes pasado notaba extraña a su hija. Explicó que la menor no se dejaba abrazar y que pasaba varias horas encerrada en su habitación.

Incluso, relató que el jueves por la tarde la nena le dijo que se sentía mal y que había encontrado algunas manchas de sangre en el papel higiénico luego de que fuera al baño. “Pensé que se trataba de la menstruación, pero me llamó la atención que me decía que le dolían sus partes íntimas y no el abdomen como nos pasa a las mujeres en esos casos. Me terminé de asustar cuando se fue a su habitación llorando”, afirmó la madre.

“Ese mismo jueves a las 20 vino a mi casa la madrina de la nena. Le expliqué la situación y ella se encerró con mi hija en la habitación para hablar a solas. Al rato me llaman y mi nena me cuenta todo lo que había pasado”, relató la mujer en su denuncia policial. En su explicación ante los efectivos del área de investigación de violencia de género, sexual y familiar, la madre realizó un relato preciso y detallado de lo que le contó su hija.

