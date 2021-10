Cómo fue y cuánto duró la relación entre la China Suárez y Nicolás Furtado, previa al escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Recién separada de Benjamín Vicuña la China Suárez viajó al España por trabajo con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Sus días en Madrid alternaban rodaje con paseos, hasta que estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que la tiene como tercera en discordia luego de que la empresaria encontrara chats de su marido con la actriz.

De inmediato los rumores aseguraron que la ex Casi Ángeles estaba teniendo una relación informal con el actor uruguayo Nicolás Furtado, quien también está en España filmando. Incluso apareció una imagen de ellos tomando algo con amigos en Italia. Sin embargo, apenas su nombre comenzó a sonar, el protagonista de El Marginal le soltó la mano a Suárez y compartió fotos de la española Ester Expósito, con quien también se lo relacionó sentimentalmente a él y hace unos meses a Vicuña.

En las últimas horas Ángel de Brito reveló detalles de la relación entre Eugenia y su colega. “Furtado salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín y la casa que contamos acá. Los famosos 22 metros cuadrados choreados”, dijo y agregó que el uruguayo dijo “que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena”.

Desconcertada con la información, la panelista de Los ángeles de la mañana, Pía Shaw, interrumpió: “Furtado, mentís. Porque antes de viajar a España esta relación ya existía. No empezó en Madrid, sino acá”.

Según contaron además habría sido la misma Eugenia quien le contó a Vicuña sobre su relación con Furtado: “Cuando pasó lo de Icardi, la China le dijo a Benjamín que era mentira lo de Mauro porque con quien estaba saliendo era con Furtado. Y le contó toda esta situación. Obvio, después de toda esta situación Furtado salió corriendo”.

A principios de octubre el actor chileno había viajado a Madrid como invitado a los premios Platino y por su puesto aprovechó su estadía en el viejo continente para reencontrarse con su ex pareja y con sus hijos Magnolia y Amancio. En España en el marco de la previa de la premiación, se juntó a jugar al fútbol con un grupo de actores, entre los que estaba Furtado.

Muy poco se conoce sobre la situación amorosa de Diosito, sí se conocía que estuvo de novio con una modelo uruguaya. En diálogo con Teleshow ella, Josefina Presno, aclaró que ya estaban separados desde hacía un tiempo y que no había habido infidelidades. “La verdad es que no tengo nada para decir. Con Nico estamos separados hace tiempo, no me fue infiel ni pasó absolutamente nada malo entre nosotros. Es una gran persona y extremadamente respetuoso, sería incapaz de hacer algo así. Por suerte tenemos una hermosa relación, nos queremos mucho y siempre va a ser así”, aclaró.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días la China regrese a Buenos Aires ya que apenas se fue a España a principios de septiembre, dijo que se iría por dos meses hasta que terminara el rodaje, que concluyó la semana pasada. Además, según contaron en LAM, su hija mayor Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, tiene ganas de regresar ya que hace bastante que no ve a su papá.

La semana pasada ya abrumada por el creciente escándalo, la actriz usó sus redes para hacer un descargo: “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal, por miedo e inexperiencia, por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”.

Luego se adentró en las versiones que la involucraron directamente en la separación de Wanda y Mauro: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”, adelantó. Y siguió: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.

