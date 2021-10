“Le destrozaron la vida a mi hija y el pueblo no me acompañó”

Juliana Figueroa es la madre de Rocío Ávalos y encabezó la manifestación frente al Tribunal Oral Penal N° 2.

“Estoy acá para decir lo que vivió mi hija. En la Primaria y Secundaria ella bailaba en los corsos, y un día ella no bailó, un 27 de febrero de 2017 cuando yo no pude defenderla como siempre lo hice”.

Asimismo, la madre de la víctima, mantuvo que “estos bastardos, estos chacales me destrozaron la vida de mi hija y tuvo que venir a vivir acá. Ellos le perjudicaron la vida, me siento indignada por el pueblo, porque no me acompañan en estos momentos difíciles”.

A su vez, la mamá de Rocío, manifestó a Radio Dos: “Mi hija ahora tiene la fuerza y yo, para defenderla hasta el fin, que haya justicia, para que no haya otra Rocío. Yo sola la cuido, siempre voy a estar”. Al ser consultada si siente que el pueblo de Caá Catí le dio la espalda, Juliana afirmó que “sí, me dio la espalda, no me voy a callar más, porque creen que por plata tienen la capacidad de vivir libres y nosotras no”.

En ese mismo sentido, la mujer remarcó que “ellos se creen dueños de todo, y son la peor basura, solo quiero justicia para Rocío”.

Si cree que los imputados tienen protección, Juliana sostuvo que “sí, ellos están protegidos, la gente de Caá Catí los apoya un montón. Ellos se ríen en mi cara, como diciéndome ‘qué hacemos acá’, nadie puede decir nada de ellos”.

“Tengo fe de que se va a hacer justicia, agradecida con mi abogado, el señor Mosqueda. Solo pido justicia y ahora con el juicio volví a remover todas las cosas que pasaron”, destacó la madre.

(NG)