Aclararon la situación de una docente cuya hija espera un corazón

Una profesora que se encuentra en Buenos Aires junto con su hija que espera un trasplante de corazón denunció que la cesantearon de su cargo como rectora organizadora en el Colegio Secundario Tapebicuá, situación que fue aclarada por las autoridades educativas de la provincia.

La niña correntina está en emergencia nacional desde el 2 de agosto a la espera de un órgano. Permanece internada en el Hospital Garrahan desde entonces.

Laura Reyes, madre de la niña, teme perder su trabajo y contó en un medio radial que la dieron de baja en su cargo como rectora y que no volverá a ocuparlo. “Me dejan cesante en el cargo y pregunté las razones, pero no me respondieron”, indicó en comunicación con Radio Sudamericana.

Sin embargo, la directora del Nivel Secundario de la provincia, Práxedes López, aclaró a El Litoral que la docente “se encuentra activa con una licencia 27 que le otorgó el gobernador”.

Afirmó que las rectoras organizadoras pueden estar hasta dos años en el cargo y que en su caso debe tener suplencia hasta febrero por una resolución ministerial. “Ella aprovechó el momento para poner una situación personal por delante, nosotros nos comprometimos a sostenerla y ayudarla”.

Además, la funcionaria afirmó: “Ella me preguntó qué va a pasar y le dije que no sé, porque esa escuela estuvo sin rector mucho tiempo. Tampoco es una buena situación para la persona que toma el cargo, que es su suplente hasta febrero. Todavía estamos en la incertidumbre, aún no hay nada porque trabajamos año a año. Lo que no es cierto es que está dada de baja, como decía algún medio. La situación no es real”.

López explicó que la licencia otorgada es muy especial por la difícil situación que está toca vivir, pero que se va a evaluar el año que viene y no se puede prever qué sucederá con ella al igual que con los demás docentes.

“Duele mucho que diga lo que dijo por la situación en la que ella se encuentra. Los compañeros entendieron y tomó una persona la suplencia. Su testimonio es quitarle la autoridad que tiene la persona que está cumpliendo el trabajo en este momento. Su licencia fue rápida, inmediatamente le fue otorgada”, afirmó la directora del Nivel Secundario.

Los rectores organizadores son externos a la institución educativa y deben permanecer por un año en el cargo, aunque a veces ese plazo se extiende por la denira del padrón.

“Estoy muy atenta a los casos, soy defensora de las normas, y esta no es la única situación que tenemos para atender”.

Y concluyó: “Ella había sido notificada que no está en el padrón, porque no es de la institución”.

Situación personal

Laura Reyes es una docente oriunda de Yapeyú y tiene una hija de seis años a la cual hace unos meses se le diagnosticó miocardiopatía dilatada con ventrículos deteriorados. Hasta el momento la niña está estable y medicada, pero necesita un nuevo corazón.

“Ella está bien ahora. Medicada, pero necesita un nuevo corazón de manera urgente”, dijo a El Litoral la madre de Kiara.

“Lo único que pedimos es que si tienen la oportunidad apuesten a la vida y, por favor, donen órganos. No solo van a ayudar a Kiara, hay muchos niños esperando, por favor”, expresó.

(GGC)