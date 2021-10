Condenaron a Morenita Marín y su banda por tráfico de marihuana

El Tribunal Oral Penal Federal de Corrientes condenó a Federico Sebastián “Morenita” Marín a 8 años de prisión, sindicado como el líder de una organización de narcotráfico junto con otras diez personas.

Luego de haber acordado una pena de 12 años de detención en el contexto de la megacausa conocida como Operativo Sapucay, en la que se desarticuló una red de tráfico de drogas que operaba desde la localidad correntina de Itatí, el supuesto jefe narco fue condenado ayer por haber sido hallado culpable del delito de transporte de estupefacientes en la modalidad de organizador.

En tanto que a Claudio Oscar Olmedo y Edilio Centurión los condenaron a la pena de 6 años de prisión y multa mínima legal, como coautores (art. 45 C. P.) penalmente responsables del delito previsto y reprimido por el art. 5, inc. c) de la Ley 23.737, en la modalidad de transporte de estupefacientes, con la agravante prevista en el art. 11, inc. c) del mismo texto legal, más accesorias y costas legales (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal, y arts. 530, 531, 533 y 535 del Cppn).

El resto de los imputados que formaron parte de la organización optaron por firmar acuerdos de juicio abreviado. Es decir, aceptar, sin debate oral, la acusación de la fiscalía y el pedido de pena.

Así, hubo un total de 8 acusados que celebraron acuerdos con diferentes pedidos de pena.

Jonathan Duarte, José David Botello Da Silva, Rubén Dario Princigalli, Claudio Oscar Olmedo, Sergio Augusto Botello Da Silva y Miguel Nuñez fueron condenados a la pena de 6 años de prisión.

A su vez, Elias Gomez y Arnaldo Ramón Alegre acordaron la condena de 4 años de prisión.

Los hechos por lo que se condenó a la banda lidera por Marín ocurrieron en 2018.

Según la pieza acusatoria, Elías Noel Gómez, Miguel Núñez, José David Botello Da Silva, Rubén Darío Princigalli, Jonathan Duarte, Edilio Centurión, Claudio Oscar Olmedo, Arnaldo Ramón Alegre y Sergio Augusto Botello Da Silva, participaron el 10 de septiembre del año 2018 en el trasladado de 387,500 kilos de marihuana desde Paraguay a la provincia de Corrientes.

Estos 460 paquetes de la droga estaban divididos en 32 bultos y 28 de ellos fueron encontrados al pie de unos árboles existentes en la costa del río Paraná, dos bultos en el interior de una embarcación en la costa del mismo curso de agua en Itatí y los restantes dos estaban en el interior de un automóvil Peugeot 307 en la avenida Blas Benjamín de la Vega y Severo Milella de la localidad de Paso de la Patria.

Los acusados también serían partícipes del hecho ocurrido el 14 de septiembre de año 2018, en el que se incautaron 498 paquetes de marihuana, con un peso total de 410,500 kilos.

El estupefaciente se encontraba en el interior del vehículo Fiat Doblo, abandonado por sus ocupantes al haber volcado en un camino de tierra tras una persecución de la Policía Federal en Itatí.

