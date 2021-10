El agresivo mensaje que recibió Darío Barassi y la respuesta del conductor

“Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos!”, comentó un usuario de Instagram una foto de Darío Barassi en la que el conductor reflexiona acerca de la importancia de pasar tiempo de calidad con su hija de dos años Emilia, la Pipi como cariñosamente llaman a la nena con su esposa Luli.

El anfitrión de 100 argentinos dicen no pasó por alto el ofensivo comentario y desde sus historias respondió: “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, sí”.

Darío suele referirse a su cuerpo a través del humor, pero siempre desde el respeto y sin agresiones, mucho menos mencionando a su hija o a los hijos de otro, muy distinto a lo que ocurrió en las redes.

“El humor es como un aliado en todo sentido, es sanador y facilita todo en la vida y el límite lo pone el otro. Me pasa con los participante en el programa, que si hago algún planteo y no agarran, tengo que tener la cintura suficiente para correrme. El tipo de humor que tengo, que lo hago en casa desde que soy chico y me permito hacer humor es porque son temas que tengo elaboradísimos y en un asado con amigos también los charlo así”, dijo hace unas semanas.

Infobae