Muerte de Lautaro Rosé: piden que el caso sea investigado como abandono de persona

Familiares, amigos y vecinos despidieron ayer a Lautaro Rosé, el joven de 18 años que se ahogó en las aguas del río Paraná en medio de un operativo policial en costanera sur.

Con profunda congoja, acompañaron al chico al cementerio San Juan Bautista. Rosé fue encontrado muerto en aguas del río Paraná en la zona del barrio Virgen de los Dolores, luego de permanecer desaparecido desde el lunes a la madrugada.

La autopsia determinó que el joven se había ahogado y su cuerpo no presentaba lesiones.

Su desaparición se produjo cuando huía de la policía junto con otro amigo, luego de un tumulto que se generó en las inmediaciones de la sede de Boca Unidos, por costanera sur.

El abogado querellante, Hermindo González, aseguró que tras conocerse los resultados de la autopsia “quedó configurado claramente el delito que nosotros venimos sosteniendo, que es el abandono de persona seguido de muerte. Creo que el delito está perfectamente constituido, el informe nos brinda otros datos para aportar en la misma dirección”.

“Entendemos que hay que avanzar en la individualización de quienes formaron parte de esa ausencia o desinterés, que constituye el delito de abandono de persona y proceder por la instrucción por formar y notificarles de la imputación correspondiente.

“La autopsia del cuerpo ratifica que hubo una persecución inadecuada”. Esa situación “terminó con el muchacho ahogado. No sabemos si cayó, se tiró o lo empujaron al agua”, agregó el letrado que hoy se reunirá con el fiscal de la causa, Gustavo Robineau.

“El informe de la autopsia habla de una muerte por inmersión y no sabemos si cayó solo, o fue empujado. La data de muerte condice con el momento. O sea que termina de confirmarse la versión de persecución tras la cual no sabemos por qué Lautaro terminó en el agua no sabiendo nadar”, analizó el doctor Hermindo González.

“Además está la ausencia de ayuda como debían siendo policías y solo se limitaron a detener al chico que estaba con Lautaro”, dijo.

Para González “claramente queda en claro el delito de abandono de persona seguido de muerte. La autopsia nos da todos los datos y ahora debemos avanzar en identificar a los que cometieron el delito y proceder con la imputación formal y pedir sus detenciones”.

“El próximo paso es individualizar a los policías detenidos. Ya está el sumario administrativo y esos datos son claros y determinantes”, sostuvo el abogado.

González reconoció que “el mayor temor es de la fuga de los involucrados. El riesgo procesal está latente y ya debió darse una medida cautelar preventiva”.

“Por los tiempos dados, como se dio la difusión del resultado de la autopsia, la familia cree que hay mucha impunidad. Pero el único camino es el de la Justicia”, aclaró.

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes (MPF) informó que la desaparición del joven se produjo tras una serie de incidentes en la costanera, debajo del puente General Belgrano, la madrugada del pasado lunes, donde “actuaron efectivos de la policía de Corrientes y no se labraron actuaciones”.

Por tal motivo, señalaron las fuentes, “se trataría de un procedimiento irregular” respecto de la actuación policial.

De acuerdo con el MPF, en el lugar donde se inició el hecho “se generó un incidente e intervino personal de la policía de Corrientes, lo que derivó en un tumulto de personas y corridas”.

Se indicó que “Lautaro Rosé, junto con un menor de edad que lo acompañaba, se arrojaron a las aguas del río Paraná; luego, el menor de edad salió del agua, pero no así Lautaro”.

El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, informó que tres funcionarios policiales fueron apartados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.

(NG)