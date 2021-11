Partido suspendido y agresión: se cumplen 25 años de la visita de River a Corrientes

Este 13 de noviembre de 2021 se cumplirán 25 años de la agresión que recibió Roberto Bonano cuando River enfrentó a Huracán en Corrientes.

El partido estaba igualado 1-1, y en el mismo momento en el que el equipo local conseguía el hipotético 2-1 (en contra, Juan Pablo Sorín), Roberto Bonano, el arquero de aquel equipo que dirigía Ramón Díaz, recibió un proyectil desde la tribuna local.

En ese momento, el árbitro Javier Castrilli convalidó el gol. Sin embargo, el partido no pudo continuar por el ataque al arquero "millonario", ya que River no pudo sacar del medio para seguir el encuentro. Luego, en el informe oficial, el juez no dio por válida la conquista y suspendió el partido.

Días más tarde, el Tribunal de Disciplina resolvió que el partido tenía que continuar con el resultado parcial de 1-1. Así fue que el 21 de diciembre de ese mismo año, luego de regresar de jugar contra la Juventus en Japón, River completó aquel partido.

El resultado final, que terminó siendo anecdótico, fue 2-1. ¿Por qué fue "anecdótico"? Porque ese "gran" equipo de Ramón Díaz ya jugó ese partido siendo campeón del fútbol argentino.

*Con información de Infobae