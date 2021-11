Tigre y Barracas Central jugarán por un lugar en primera división

Barracas Central, que le ganó en Campana a Villa Dálmine, y Tigre, que superó en Tucumán a San Martín, se adjudicaron sus respectivas zonas tras disputarse la última fecha del torneo de la B Nacional y jugarán el próximo fin de semana a partido único, en estadio a designar, por el ascenso a la Liga Profesional de primera división A.

Tigre se quedó con la zona A del torneo al derrotar 2-0 a San Martín.

En La Ciudadela, abarrotada por más de 25 mil simpatizantes tucumanos, el Matador sacó pecho y exhibió autoridad, con los tantos convertidos por Pablo Magnín (St. 20 m) e Ijiel Protti (St. 46 m)

Después de un primer tiempo parejo, en donde el equipo local dispuso de las chances más claras, la visita supo pegar en el momento justo y así se llevó el triunfo reparador. Cuando transcurría el minuto 20 de la segunda mitad, el lateral Sebastián Prieto mandó un centro con rosca que fue conectado por Magnín (goleador del torneo con 22 tantos), para batir la resistencia del arquero Ignacio Arce.

El gol desesperó y neutralizó la reacción de San Martín, que fue impotente para inquietar a un Gonzalo Marinelli, que había sido figura en la primera parte.

Y como contrapartida, a medida que transcurría el reloj, aparecieron los huecos que dejó la defensa del local y que le permitieron a Tigre liquidar la historia, cuando Magnín dejó en el camino a Arce y asistió a Protti para asegurar el triunfo.

La segunda posición de la zona fue para Quilmes (59), que en Córdoba le ganó 1-0 a Belgrano; mientras que tercero terminó Almirante Brown (59), que en Isidro Casanova tuvo que arremangarse para vencer a Alvarado de Mar del Plata por 3-2, relegando a San Martín de Tucumán (57) la cuarto lugar.

La zona B del certamen fue para Barracas Central, que superó a Villa Dálmine por 3 a 1. Los tantos del "Guapo" fueron marcados por Dylan Glaby, a los 26 minutos de la primera etapa, Juan Manuel Vázquez, a los 9 de la parte final, y Enzo Ybáñez, a los 43 del período complementario; mientras que Francisco Nouet descontó para el Violeta a la media hora del segundo tiempo.

Con el triunfo, Barracas llegó a las 58 puntos y se adjudicó la zona por un punto de diferencia contra Ferro Carril Oeste, que ayer venció a domicilio a Almagro por 3 a 2. Cuarto fue Independiente Rivadavia (56), que superó en San Juan a San Martín por 1 a 0, mientras que el último cupo del grupo para el “reducido” por el segundo ascenso fue para Deportivo Morón (53), que venció en Santiago del Estero a Güemes 2-1.

Los cruces del Reducido

Los partidos correspondientes a la primera etapa eliminatoria del Reducido por el segundo ascenso serán los siguientes: Quilmes vs. Deportivo Morón; Almirante Brown vs. Independiente Rivadavia (Mendoza) y Ferro Carril Oeste vs. San Martín (Tucumán).

Se jugará a partido de ida y vuelta, y los equipos mejor ubicados en la fase clasificatoria tendrán la ventaja de definir los cruces en condición de local.

En la segunda etapa eliminatoria, a los tres ganadores de los cruces de la primera etapa, se sumarán el perdedor de la final entre Tigre y Barracas Central.