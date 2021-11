La primera edición del Panamericano Juvenil tendrá presencia correntina

En 9 días se desarrollará la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Se trata de un evento multideportivo para atletas jóvenes y se celebrará en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca (Colombia).

Los Panamericanos son el evento multideportivo más importante de América. Se realizan cada cuatro años desde 1957 y Cali fue sede de la VI versión de los mismos en 1971.

De esas competencias nacen los I Juegos Panamericanos Junior que se realizarán por primera vez este año.

El objetivo de este sueño es impulsar a las nuevas generaciones de deportistas, así como visibilizar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del deporte en las categorías junior a través de su participación en eventos de alto alcance.

Los Juegos contarán con la presencia de una nutrida delegación del Comité Olímpico Argentino (COA), entre los que se encuentran los correntinos Lautaro Midón (tenis) y Jonathan Leyes (pesas).

En los próximos días también se podría sumar la correntina Victoria Caballero, como integrante del plantel de vóleibol femenino.

Lautaro Midón, con 17 años y actualmente en el puesto 81 del ranking Junior (a seis de su mejor ubicación histórica), se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. En las próximas horas viajará a México para disputar el JA de Mérida, desde el lunes 22. Este será el certamen previo a su presentación en Colombia.

Se debe tener en cuenta que el tenis en la competencia colombiana tiene previsto competir desde el 29 de noviembre. La actividad tendrá lugar e el Club Campestre de Cali y que se alista para recibir a cerca de 80 tenistas de 21 países.

En cuanto a Jonathan Leyes (20 años), viene de cumplir una buena actuación en el Campeonato Nacional Argentino de levantamiento de pesas olímpico que se disputó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

En Colombia competirá en la categoría hasta 61 kilogramos. El pesista correntino, que cumplirá su último año como Junior, clasificó al Panamericano Junior por su mejor marca del año que fue 110 en arranque y 138 en envio (248 en total olímpico), igualando el récord nacional. Se debe recordar que en diciembre del año pasado, en plena pandemia, el correntino tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Copa Cslp Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de pesas.

El joven de 19 años compitió en el Iberomericano, categoría Sub 20, hasta 60 kg, y se alzó con la medalla de bronce. El registro fue el siguiente: arranque (105 arranque), envión (103) y en el total fue 238.

Los Juegos Panamericanos Juveniles son clasificatorios a los Panamericanos de Santiago (Chile) 2023.

Con la realización de estos Juegos, se busca hacer que el deporte sea transicional; crear un vínculo de acción social entre el deporte, la cultura y la educación ciudadana, demostrando de qué es capaz la juventud cuando se fija un objetivo.

Mientras que Victoria Caballero cuenta con un extenso recorrido en selecciones juveniles de vóleibol, jugando dos campeonatos mundiales en menos de seis meses.

En los próximos días podría confirmada en el elenco nacional.