Fabro y Baroni fueron ratificados en la conducción técnica de Boca Unidos

La dupla que conforman Martín Fabro y Leonardo Baroni seguirá al frente del plantel profesional de Boca Unidos para el Torneo Federal A 2022, así lo informó ayer la entidad correntina.

Fabro y Baroni asumieron como entrenadores del Aurirrojo para reemplazar a Alfredo Grelak. Si bien la campaña no fue buena y no se llegó a clasificar a la segunda fase del actual certamen, la dirigencia boquense ratificó la confianza en los dos exjugadores de la entidad.

“Sabemos que en números no fue bueno lo nuestro, pero sacamos conclusiones que desde lo futbolístico se han visto cosas interesantes. Eso es lo que nos deja tranquilos y sabemos que, más allá de los resultados, el grupo entendió el mensaje y por momentos ha mostrado cosas buenas”, manifestó Baroni una vez que concluyó la participación de Boca Unidos en el Federal A del 2021.

El equipo “aurirrojo”, bajo el mandato de la dupla, alcanzó el 38,3 % de efectividad. Sumó 23 de 60 puntos posibles, producto de 5 victorias, 8 empates y 7 derrotas en todo el proceso que se había iniciado con un triunfo contundente por 3 a 0 contra Sarmiento, en el estadio Centenario de la capital chaqueña.

“Fue una temporada bastante complicada por ciertas cuestiones, y cuesta encontrar algún balance positivo. Fue una temporada mala para el club, en lo futbolístico no logramos hacer pie en todo el torneo. Por ahí, en el final, tuvimos algunos partidos aislados con un nivel aceptable, pero en general el balance no es bueno y nos obliga a mejorar la puntería, a hacer mejor las cosas el año que viene, donde no podemos volver a repetir lo de este año”, sentenció durante la semana el presidente de Boca Unidos, Marcelo Insaurralde.

“Por ahí estamos con la vara muy alta, donde se siente la necesidad de ser protagonista. A principio de año se optó por un camino, a mitad de año la gente del departamento fútbol junto con algunos dirigentes fuimos dudando de que estemos en el camino correcto y se trató de dar un golpe de timón”, recordó. “A veces esas decisiones no resultan como uno hubiese querido y las cosas no terminaron de mejorar”, contó en la Red Deportiva (La Red Corrientes)

Más allá de algunas posiciones encontradas en cuanto a la continuidad de la dupla o salir al mercado para buscar un nuevo entrenador, el jueves por la noche se reunió la comisión directivo y acordó darle continuidad a Fabro y Baroni en el Federal A.

“Depende de reuniones, de conversaciones, de que nos demos el tiempo para reflexionar, para cambiar el chip y tratar de repensar esto; hacer una reestructuración al día a día del club. En eso estamos”, había adelantado el dirigente y si bien había dicho que “no hay un apuro porque el torneo todavía no termina”, ayer se hizo oficial la continuidad de Fabro y Baroni.

En su momento, Baroni había adelantado que “tenemos contrato vigente hasta diciembre de 2022. La idea nuestra es seguir”.

En tal sentido adelantó que “vamos a seguir con los entrenamientos, veremos bien hasta qué fecha, con respecto a cuándo empieza el otro campeonato, que aún no está definido. Tenemos que ver y tratar de cerrar esas fechas para ver cuándo liberar al plantel y armar todo para lo que viene”.

Con la continuidad asegurada como entrenadores, ahora se definirá el plantel con el cual se encarará el torneo 2022. Mientras tanto, “buscaremos trabajar con los juveniles para que vayan agarrando nuestra idea y también para ir evaluando a los chicos para ver cuál puede estar a disposición para el año que viene, sobre todo con los chicos que hoy no están con nosotros”.

Algunos jugadores fueron cedidos a préstamo y sin opción a equipos del certamen Regional.

Boca Unidos ya tiene entrenadores y ahora deberá agudizar la visión para la conformación del plantel de acuerdo al presupuesto disponible.