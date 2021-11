Romina Richi reveló una explosiva anécdota con Diego Maradona

Luego de las repercusiones que generó Maradona: Sueño Bendito, la serie que refleja distintas partes de la vida de Diego Maradona, Romina Richi –quien hace una participación en la ficción- sorprendió al contar una particular experiencia que tuvo con el Diez.

Invitada a Los Mammones, Jey Mammon fue al hueso con su pregunta: “¿Es verdad que Diego, una vez, te quiso llevar a Cuba? ¿Cómo fue ese episodio?”, indagó.

Fue entonces que la entrevistada se sinceró ante las cámaras. “Sí. Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo”, comenzó.

Y agregó: “Y en un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara del Diego. Y yo arranco y justo sale Guillermo Coppola, que estaba ahí también. Y le digo: ‘Por favor, Guillermo, ¡sácamelo de arriba del auto!’. Porque me daba miedo lastimarlo, que se caiga”.

“Guillermo lo saca del auto y al rato me llamó la secretaria diciéndome ‘Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana’. Pero le dije que no. Lo adoro, pero dije que no y agradecí por la invitación”, cerró Richi.

