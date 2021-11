Cuartos de final del Federal A

Racing de Córdoba, perdedor de la primera final, buscará desquite desde hoy desde las 17 y asumirá en Rafaela un duelo de cuartos de final ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en una de las series del Reducido por el segundo ascenso desde el Federal A rumbo a la Primera Nacional.

En idéntico horario jugarán en cancha de Chaco For Ever, Gimnasia y Tiro de Salta y Defensores del Pronunciamiento. Mientras que Central Norte de Salta y Olimpo de Bahía Blanca se medirán en cancha de Instituto y en Río Cuarto se enfrentarán Cipolletti de Río Negro y Chaco For Ever.

Como en las restantes tres eliminatorias, en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá definición por tiros desde el punto penal.