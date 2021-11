Contundente afirmación de Flor Vigna: "No tengo celos de Sabrina Rojas"

Andy Kusnetzoff fue al hueso con su pregunta a Flor Vigna (27), a cuatro meses de comenzado su noviazgo con Luciano Castro (46): "¿Te da celos la relación de tu pareja con Sabrina Rojas?".

Muy Segura, Flor aseguró en PH: "No. Me encanta". Luego, Vigna argumentó por qué no le molesta que los papás de Esperanza (8) y Esperanza (6) sigan vinculados: "Primero no tengo celos de Sabrina porque Lu me da mucha seguridad".

"Segundo, porque tengo muchos amigos con otros criterios sobre la pareja, que son más abiertos. Y ahora hay de todo, tengo un montón de criterios en mi cabeza. A mí me tocó una forma de amar más tradicional, y por ahí soy más cursi o romántica. Me gusta que seamos verdaderos", cerró Flor Vigna.

Con honestidad, Flor Vigna se refirió a la relación que mantiene Luciano Castro, su pareja, con Sabrina Rojas, su esposa por 13 años.

"Yo veo mucho amor con Sabri y con Lu como padres y hacia toda su familia. Están aprendiendo a amarse de esta forma como familia, y es re evolutivo", aseguró.

"Se re ocuparon de eso, se puede. Y obvio que todo el tiempo todos vamos a estar sumando para que funcione", concluyó Flor Vigna.

Fuente: Ciudad.com.ar