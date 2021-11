Prefectura insiste en la recomendación de no ingresar al río en áreas no habilitadas

La Prefectura Naval Argentina con jurisdicción en Corrientes informó cuáles son las recomendaciones que las personas deben tomar en estas épocas de calor con respecto a entrar al río teniendo en cuenta la bajante existente.

Una de las cuestiones fundamentales que indicaron desde la fuerza para entrar en las aguas debe ser siempre en playas donde se cuente con habilitación municipal y con boya. En los lugares no habilitados pueden ocurrir inconvenientes. “Si hay lugares no habilitados la gente lo toma como algo natural debido al calor. Eso no debería suceder, porque la barranca o el pozo está muy próximo al ingreso al agua. Si hay bajante es un peligro latente”, afirmó el suboficial de la Prefectura Fredy Mesa.

Por su parte, con respecto a las embarcaciones, el funcionario indicó que deben tener salidas de una guardería y elementos de seguridad como chalecos, bengalas y elementos que exige el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave), otros de los puntos es que tengan la documentación de la embarcación y que esté en vigencia. “Las patrullas nuestras están constantemente vigilando y se les pide la documentación de la embarcación y también deben exhibir los elementos de seguridad que también controlan la fecha de vencimiento de los elementos de seguridad incluso el matafuegos y las bengalas”, indicó Mesa a El Litoral. “No recomendamos tampoco que las personas se acerquen a los bancos de arena. Es un peligro porque se considera playa no habilitada y tiene el mismo riesgo que una bajante de la costa”.

La Prefectura hace patrullajes todos los días hasta las 20, cuando comienza la temporada de playas se intensifican los controles en toda la zona.