Corrientes sumó 9 casos más de la variante Delta

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia informó que se detectaron otros 9 casos de la variante Delta del SARS-CoV-2, con lo cual ya son 18 los casos de esa mutación registrados en Corrientes.

Se trata de 4 personas de Goya; 3, de Concepción; y 2, de Santa Rosa.

“Por primera vez se realizó hoy en el Laboratorio Central de la Provincia el testeo rápido para determinar si es variante Delta o no. Es una técnica PCR enviada por el Instituto Malbrán que identifica si la muestra es variante Delta o no, es una prueba específica para esta variante y no nos dice si se trata de otra”, dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

Así, confirmó:“De las 20 muestras que procesamos hoy, 9 corresponden a la variante Delta: 4 son de Goya; 3, de Concepción; y 2, de Santa Rosa”.

No obstante la funcionaria aclaró: “Estas muestras tienen que ser confirmadas, hacer la secuenciación genómica, por lo que se enviaron al Laboratorio de Estudio Genómico, que funciona en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

