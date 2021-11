Corrientes mira con cautela y aguarda datos sobre el puente

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, aseguró que se desconocen los supuestos avances en el megaproyecto del segundo puente. Explicó que lo que se terminó fue el último trabajo de una consultora, pero nada más. También destacó la importancia del Norte Grande para lograr el desarrollo de la región. Insistió que para ello se necesita infraestructura.

Polich fue entrevistado en el programa Final Abierto que conducen Gabriela Bissaro, Eduardo Ledesma y Carlos Simon.

—Capitanich le puso fecha a la obra del segundo puente. ¿Ustedes qué tienen al respecto?

—Oficialmente el Ministerio de Obras Públicas no tiene nada. Si bien es cierto que la obra está gestionada a través de Vialidad Nacional con acuerdo de ambas provincias, me parece que se hizo un anuncio que tiene que ver con la culminación del proyecto y una evaluación de una consultora que es lo que se venía haciendo, de las varias que ya estuvieron trabajando. Nos dio la sensación de que se hablaba del acuerdo final de la nueva traza, que está definida hace ocho años.

La traza va a salir en la zona de Santa Catalina y ese sería el camino del cruce. Pero yo no conozco que haya avances en ese sentido.

La traza estaría fijada a la altura del parque industrial de Santa Catalina. La salida debería ser por Barranqueras. Lo que se definió fue el lugar de la estructura del puente.

—¿Qué es lo que hizo Capitanich, un anuncio preelectoral?

—Yo no puedo evaluar lo que quiso hacer. Habría que preguntárselo a él o a su gente que hizo el anuncio.

Solo digo acerca de la información que dispongo: que no tenemos datos de que hubo algún tipo de avance.

—¿También está definido que será solo automotor?

—En principio. No conozco el proyecto íntegramente, pero deberá contemplar varias cosas no solo como nexo de vinculación entre las dos provincias, sino toda la obra de infraestructura que circula por el puente.

—Si bien las obras dependen de Vialidad Nacional, ¿hay cosas que se deben hacer en ambas provincias?

—Sin dudas. Por eso es raro que se hagan anuncios de ese tipo.

—¿Qué espacios de diálogo hay en la construcción de urbanismo entre Resistencia y Corrientes?

—Sería muy útil poder diagramar actividades tendientes a lograr una integración mucho más armónica, no solo por lo que eso significa sino también desde el punto de vista del presupuesto.

Si podemos definir cosas en común, se abaratarían mucho las posibilidades de inversiones en ambas jurisdicciones. En algún momento hubo avances en trabajar en algunas integraciones concernientes a lo urbanístico, pero yo me acuerdo de que eso fue cuando fui concejal de la ciudad de Corrientes. Después no tuve noticias de que eso haya prosperado. Sería un gran avance lograrlo.

—¿Cuáles son los objetivos que se trazan ustedes para los próximos años?

—Hay que aclarar que el 10 de diciembre vence el mandato del gobernador y los ministros. Puedo dar mi opinión hasta esa fecha y lo que me gustaría que suceda después.

Con respecto al Hospital de Campaña, me parece que es un lugar excepcional para desarrollar un polo sanitario. Tenemos elaborados dos o tres proyectos que son importantes y que tienen que ver desde el Laboratorio Central de la Provincia hasta la fábrica de medicamentos. Además empezamos a trabajar con el Instituto Oncológico...

(...) Otra de las obras a concretar es la vinculación de la Ruta 12 y la 14, para mejorar áreas que no solo tiene que ver con Capital. Estas cuestiones parecen sencillas, pero son bastante complejas.

—En el caso de que siga en el cargo, ¿sobre qué pondría atención?

—Si vamos a pensar en desarrollo, tenemos que pensar en infraestructura.

Necesitamos terminar la obra del puerto de Ituzaingó, concluir las obras de distintos parques industriales. Necesitamos el puerto de Lavalle, que es una cuestión estratégica de vinculación, y después de que se consolida la construcción caminera, de igual manera lo hace en las áreas portuarias para que los fletes sean baratos y ser más competitivos. Necesitamos una gran inversión en energía, que es la otra parte de la polea que maneja la producción.

Hay muchas cosas por hacer, pero tenemos que buscar y definir el nivel de inversión. Muchas veces los proyectos exceden el presupuesto provincial y por eso es que hay que trabajar en buscar el financiamiento nacional o internacional.

Pero no me animaría a decir que hay alguna cosa que nos va a permitir solucionar todos los problemas. Las diez provincias que integran el Norte Grande tienen las mismas características, con los mismos números que movilizan la producción, y entonces hay toda una región que debe desarrollarse, porque hay una parte del país que no recibió el mismo trato que recibió el país central. Tenemos mucha confianza y fe en que podamos desarrollar políticas concernientes a todas las provincias del Norte para conseguir el desarrollo.

—¿Y cómo se hace?

—Para eso, hace un año y medio se conformó el grupo del Norte Grande, donde participan los 10 gobernadores y un ministro designado. Soy yo quien acompaña al gobernador en ese tipo de reuniones y lo que se busca es intentar darle fuerza a ese grupo de gobernadores, que son bastante heterogéneos en su composición y mayoritariamente con afinidad con el Gobierno nacional.

Las reuniones se suscitaron por mucho tiempo y luego se vieron interrumpidas; en tres participó el presidente de la Nación, pero la verdad es que creemos que hay que tratar de reforzar ese espacio de participación.

—¿Cómo se puede tener diálogo con otros gobernadores si con el mandatario del Chaco no hay conversación?

—Creo que está enmarcada en el contexto, porque estamos saliendo de una campaña electoral en la que el oficialismo salió perdedor. Me parece que era necesario hablar de algunas cosas.

—¿Pero niega la declaración?

—No es una declaración.

—Pero dice que el año que viene va a comenzar a construir el segundo puente...

—Es una nota periodística, pero no lo ponen como que lo dijo el gobernador del Chaco, y lo que dice es que sabe que está terminado y próximo a entregar el último trabajo realizado por la última consultora con respecto a la eventualidad.

—¿Usted cree que va a avanzar todo esto?

—Para eso nos juntamos y vamos a tratar de generar las condiciones para que eso suceda, pero por supuesto no podemos cargar cuestiones y cargar el presupuesto. Lo que estamos diciendo es que hay toda una región del país que necesita una atención especial por parte del centralismo como para poder crear las condiciones y vinculaciones necesarias para conseguir el desarrollo.