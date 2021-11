Nordeste se quedó con el sexto puesto en el Seven de la República Femenino

El seleccionado de la Unión del Rugby del Nordeste (Urne) concretó una gran campaña en la quinta edición del Seven de la República Femenino y se quedó con el sexto puesto.

Durante la jornada final del torneo que se desarrolló durante el fin de semana en Paraná, Nordeste venció en la semifinal de la Copa de Plata a Alto Valle 10 a 5 y así accedió a la final donde perdió frente a la unión Andina 17 a 12.

La Urne jugó el sábado la fase clasificatoria. En su primera presentación, perdió frente a Buenos Aires 31 a 12, sin embargo se recuperó y en la segunda fecha, le ganó a Rosario 24 a 7 para poder acceder a la lucha del quinto al octavo lugar.

“Nuestro objetivo era mejorar el puesto del último certamen, donde terminamos décimas, y lo cumplimos. Estamos muy conformes y contentas. Vamos a jugar la final tranquilas”, comentó la entrenadora de Nordeste Lettizia Alcaraz, ante del juego frente a Andina.

El plantel de Nordeste estuvo integrado por Soledad Maidana, Ana Matto, Daiana Nardelli, Melisa Rodich y Talia Rodich (Águilas de Sáenz Peña), Antonella Ibañez, Karen Basualdo y Melisa Ojeda (Chaco Rugby de Resistencia); Maira Herrera y Anabel Rodríguez (Abipones de Castelli); Madeleine Perez y Catherine Francia (San Patricio de Corrientes).

Por su parte, con un try de Sofía González en el tiempo extra, Buenos Aires venció por 24 a 19 a Tucumán y se consagró campeón del 5to. Seven de la República Femenino, que se llevó a cabo en Paraná. Este fue el tercer título de Buenos Aires, que ya había conquistado la Copa de Oro en 2016 y en 2017. Mientras que Misio es, que en la final derrotó Tucumán por 19 a 17, obtuvo la Copa de Oro en el categoría Juvenil del Seven de la República Femenino que se realizó en la capital entrerriana.