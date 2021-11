Nacimento quedó séptimo en el certamen brasileño

Julián Nacimento terminó séptimo en el Campeonato Latinoamericano de R3 Yamaha bLU cRU que se disputó a lo largo de la presente temporada en Brasil. “Teníamos una expectativa de estar entre los 15 primeros en el certamen y logré clasificar en el Top 10, es realmente muy bueno”, analizó el piloto de motociclismo oriundo de Santo Tomé.

El representate correntino, que forma parte del equipo argentino MG Bike Yamaha Argentin, disputó el pasado fin de semana las últimas dos carreras de la categoría R3 Yamalube que tuvieron como escenario el circuito Ayrton Senna de Goiania.

El sábado finalizó undécimo, mientras que el domingo quedó en el octavo lugar. En las dos carreras largó desde el fondo por problemas mecánicos en su moto

“Estoy muy conforme con mi rendimiento en general”, sostuvo el joven piloto que explicó: “vinimos con un objetivo de quedar entre los quince primeros por ser mi primer año y con poca experiencia y con pilotos que ya están alternado en otras categoría y en Europa”.

“Estoy convencido que lo mío fue muy bueno, ya que teníamos una expectativa de estar entre los 15 primeros en el campeonato y logré clasificar séptimo”, agregó desde Brasil.

El campeonato 2021 constó de cinco etapas y en cada una de ellas, había dos carreras. En las dos primeras, Nacimento no pudo correr debido a que dio positivo para coronavirus. Pese a esta situación y sin puntos en las carreras iniciales alcanzó el séptimo lugar de la temporada.

“Tal vez el no hacer podio, para algunos no es un buen resultado pero la experiencia se que se adquiere es muy buena. Los rivales fueron muy buenos y algunas cosas no nos salieron como queríamos, como lo que me pasó este fin de semana con el tema de la moto que levantaba mucha temperatura”, contó.