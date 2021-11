La dura denuncia de Darío Herrera contra Lautaro Acosta

El árbitro Darío Herrera denunció ayer a Lautaro Acosta, capitán de Lanús, por graves amenazas tras el final del partido que el Granate perdió contra Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 23 de la Liga Profesional.

Según consta en el acta policial, Acosta lo fue a buscar al vestuario de los árbitros una vez terminado el encuentro y Herrera lo recibió, sin saber que se venía una catarata de insultos: "Te voy a cagar a trompadas, sos un soberbio de mierda. Sos un corrupto, estas en la joda. Si nos dirigís una vez más, te voy a matar", dejó asentado el juez en su declaración.

La mala relación entre Herrera y Acosta lleva ya un tiempo, al punto que hace no mucho tiempo en una entrevista el capitán de Lanús reconoció que para él, Herrera es el árbitro más complicado del fútbol argentino. "No hay mucha onda, pero está todo bien", dijo el Laucha sobre el juez con el que se cruzó anoche.

Durante el partido, árbitro y jugador protagonizaron una discusión sobre el final del primer tiempo tras una falta cobrada a favor de Racing por infracción a Copetti y Herrera terminó amonestando a Acosta por la discusión. En el complemento no se observó ningún otro cruce y el Laucha fue reemplazado a falta de 20 para el final.

Beligoy, sobre la denuncia de Herrera contra Acosta

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en Argentina, dialogó con Sportia y se refirió a lo sucedido entre Darío Herrera y Lautaro Acosta.

"Son situaciones que exceden lo normal, no sucede ni a menudo ni durante un tiempo extenso. Son situaciones totalmente increíbles. Una vez que sucedió, Darío se comunicó conmigo para ponerme al tanto y para avisarme lo que iba a hacer. La gente de seguridad que estaba ahí observaron lo que sucedió y lo invitaron a que haga la denuncia", expresó.

Luego, agregó: "No sucede habitualmente algo así. A mí nunca me pasó que un jugador entre a un vestuario e intente agredirte, y quiera matarte a trompadas como dice la denuncia. No es algo que puede suceder. Sí discutimos, tenemos encontronazos, charlas futboleras y hasta discusiones en un tono alto por una situación de juego. Pero esto fue increíble. Acompaño y ayudo a Darío Herrera para que esto tenga una sanción ejemplificadora. No podemos permitir que se quiera agredir a un árbitro o intentar hacer lo que hizo Acosta. Es inconcebible".

"Ya somos grandes todos, no somos más chiquilines. Cuando uno actúa de esta manera, tiene que hacerse cargo y responsable de las consecuencias. Yo creo que las disculpas públicas alcanzarían a nivel personal. También hay un Tribunal de Disciplina que, más allá de aceptar unas disculpas, tiene que ejecutar lo que se informó y la denuncia que se realizó", cerró.

