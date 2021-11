Arresto domiciliario para el repartidor que mató a un ladrón

La Justicia de Garantías le otorgó la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico al repartidor de comidas acusado de matar a golpes y luego quitarle las zapatillas a un joven que le robó la bicicleta el 19 de septiembre último en el partido bonaerense de Moreno, al hacer lugar a un pedido de la defensa que consideró que el imputado tiene “conducta vecinal intachable” y “no hay peligro de fuga”.

La resolución de cinco páginas, a la que accedió Télam, fue dictada por el juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Alberto Castro, quien aceptó la solicitud del defensor de Eduardo Maidana (19), actualmente bajo prisión preventiva por el “homicidio agravado por alevosía en concurso real con robo” de Javier Coria (22).

A pesar de la oposición de la fiscal del caso, Luisa Pontecorvo; y del abogado de la familia del fallecido, Hugo López Carribero; el magistrado hizo lugar a los argumentos del defensor particular Gonzalo Rodrigo Fuenzalida, quien planteó que Maidana “tiene una conducta vecinal intachable, es un hombre de familia y trabajador, que es el único sostén de familia, que no opuso resistencia al momento de su aprehensión y carece de todo tipo de antecedentes penales”.

A su vez, el juez sostuvo que “sin perjuicio de que los peligros procesales oportunamente valorados no se han disipado, entiendo que, aplicándose la medida de coerción referida, igualmente podría asegurarse los fines del presente proceso penal”.

Y “a los efectos de asegurar su sometimiento a proceso”, el magistrado también le impuso una caución personal de un millón de pesos.

Debido a que antes de conceder el arresto domiciliario deben analizarse las condiciones técnicas y edilicias necesarias para el uso de un mecanismo de control electrónico y conocer detalladamente quiénes son las personas que actualmente residen allí, el beneficio aún no se efectivizó.

Por su parte, el abogado López Carribero, quien representa al padre del fallecido, Osvaldo Antonio Coria, dijo ayer a Télam que “la medida no tiene ni un argumento sustentable” y que “fue apelada inmediatamente”. “La medida no se hará efectiva mientras no quede firme. Tampoco estamos de acuerdo a que eso pase porque van a dejar a un asesino suelto”, se quejó el letrado, quien adelantó que trabajará para que “Maidana quede preso y sea llevado a juicio, pero detenido y no libre como buen vecino”.

Coria murió el 26 de septiembre último en el hospital Larcade, de San Miguel, luego de siete días de agonizar debido a los politraumatismos craneoencefálicos que sufrió al ser atacado a golpes por Maidana.

