Valdés: “Hoy tenemos una Provincia que no tiene deudas”

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer un acto regional de ECO+Vamos Corrientes en la ciudad de Saladas, donde ratificó su apoyo a la fórmula a intendente y vice de Noel Gómez y Rolando “Pity” Billordo por una localidad “distinta, productiva, con educación y trabajo”.

Tras agradecer la presencia de los saladeños y el apoyo en las elecciones provinciales, Valdés resaltó que “hoy tenemos una Provincia que no tiene deudas, no le debemos a nadie, eso es importante para la salud de nuestras finanzas y eso nos permitió construir un hospital centralizado para la pandemia. Tener equilibrio financiero permitió en Corrientes proyectar puertos, rutas, infraestructura energética y escuelas”.

“Quiero que Saladas vuelva a ser esa tierra productiva que nos llenaba de orgullo”, indicó deseando “un intendente que colabore con el Gobierno provincial”.

Vaticinó el triunfo de Gómez y se comprometió a repavimentar el casco histórico, a sumar todos los meses nuevo pavimento hacia los barrios, construir viviendas, recuperar la Laguna Soto y apoyar fuertemente al campo.

Y pasando al ámbito nacional, Valdés pidió el apoyo a los candidatos nacionales de ECO y consideró que el Gobierno nacional perdió las elecciones primarias porque no controló la inflación, le pagó menos a los jubilados, no se ocupó de la producción. Volvió a denunciar la discriminación hacia la Provincia en vistas a las proyecciones del Presupuesto Nacional 2022. Y consideró que “si ganamos las elecciones no habrá peligro, porque somos una fuerza responsable que le decimos al Presidente que gobierne la Argentina”, reclamando que “se está olvidando de las provincias del Norte, que son las que más necesitan su acompañamiento”.

Por último, Valdés sostuvo que “nos tienen que pagar lo que corresponde a los correntinos por Yacyretá y Salto Grande, porque sino los beneficios son siempre para el país central. Tenemos que votar federalismo y eso son nuestros candidatos”.