El Fortín Rojinegro está listo para la vuelta de la Liga Nacional

La pandemia del coronavirus provocó que la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) tenga que adaptar su competencia y eso provocó que desde marzo del 2020, el “Fortín Rojinegro” no albergue un partido oficial de la competencia.

La espera llega a su fin, porque este jueves, desde las 21.30, San Martín recibirá a Comunicaciones de Mercedes en lo que será su tercera presentación en la temporada 2021-2022.

El último juego de la máxima categoría del país en el estadio Raúl Argentino Ortíz ubicado en el barrio La Cruz de la capital correntina fue el 2 de marzo de 2020, oportunidad en que se midieron, por esas coincidencias que tiene el destino, San Martín y Comunicaciones. En esa oportunidad, el triunfo fue para el local 72 a 70.

Después de ese partido, la competencia siguió unos días hasta que llegó la suspensión del torneo provocado por las restricciones sanitarias a partir de la pandemia.

En tanto que para la temporada 2020 - 2021 se diagramó la competencia en burbujas y todos los partidos se jugaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es decir que hace 20 meses que San Martín no juega frente a su público, y como dijo el propio entrenador Diego Vadell no pudieron disfrutar de la campaña que hizo el equipo y el plantel no pudo recibir el reconocimiento correspondiente.

Durante la larga ausencia de la actividad oficial, la dirigencia de San Martín realizó numerosas obras en la institución. La más saliente fue la construcción de su propio hotel (“La casa del santo”) pero también se trabajó en el estadio principal de básquetbol.

Dentro del proyecto de modernización de sus instalaciones, se procedió a renovar la iluminación en las diferentes canchas (de distintos deportes) para lo cual se colocaron reflectores led que permiten ahorrar entre un 30% y 50% del consumo energético de la entidad. En el “Fortín” se colocaron 73 proyectores led de 200w cada uno.

Mientras que en los últimos días se estuvo trabajando en el sector de palcos, para abonados y la prensa, además de renovar la pintura del sector. En la próxima etapa se procederá a modificar los dos bancos de suplentes.

En lo estrictamente deportivo, el plantel de San Martín retomará hoy los entrenamientos después de su gira por Capital Federal y Río Gallegos. El cuerpo técnico decidió darle descanso luego de la exigencia de los partidos y los viajes. Ayer, los jugadores trabajaron en el gimnasio de musculación y hoy habrá actividad de básquet.

La novedad pasa por la incorporación del base Jonathan Machuca luego de cumplir con las medidas sanitarias correspondientes por llegar recientemente de México.

Luego del partido del jueves, San Martín volverá a ser local el sábado 13 pero a partir de las 11. En esa jornada recibirá a Obras Basket y el partido será televisado por la señal de TyC Sports.