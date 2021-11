Alertan por la aparición de alacranes y arañas venenosas

Preocupa la aparición de alacranes y arañas en la zona de Goya y alrededores por las altas temperaturas. Desde el Serpentario Municipal confirmaron que descartan una posible invasión de serpientes, pero piden tomar los recaudos necesarios.

Juan Carlos Peña, encargado del Serpentario Goya, en comunicación con El Litoral, indicó que preocupa la aparición de alacranes y arañas venenosas en la zona suroeste de la provincia.

“Les pedimos que tengan cuidado en la zona ya que, por el clima, se extendió la aparición de alacranes y posteriores accidentes”, sumó el profesional. “El alacrán de Corrientes es el más venenoso”, resaltó.

En ese sentido, según explicaron desde el Ministerio de Salud de Corrientes, la única especie venenosa en la provincia es el Tityus trivittatus. Se lo reconoce por el color marrón claro de su cuerpo, las tres rayas longitudinales más oscuras en el dorso, las pinzas finas y alargadas, y el último segmento de la cola con un aguijón o púa. Peña también sumó que hay arañas venenosas, de las que recomienda tomar precauciones.

Invasión de yararás

El profesional desmintió una posible invasión de yararás en Goya y ciudades cercanas. Aunque se había mencionado que podrían haber cinco picaduras por semana, destacó que se trataron de casos aislados. “Se debe al estado del tiempo. Solamente hubo dos picaduras en la última semana. Hoy estuve con ellos, están estables y serán dados de alta”, resaltó el profesional.

“Los dos casos son recientes y hacía mucho tiempo que no se daban”, detalló. “Aparte del clima, en nuestra zona hay muchas tomateras. Por eso, en Santa Lucía, Lavalle y otras localidades hay mayor cantidad de casos de mordeduras”, explicó.

Aplicación de suero antiofídico

En las picaduras de la última semana el suero antiofídico fue el que permitió mejorar la situación clínica de los afectados. El profesional explicó la importancia de saber qué tipo de serpiente es la que pica para administrar el fármaco.

“Hay veces en las que no se puede aplicar suero antiofídico por la especie. Cuando es mordedura de culebra, por ejemplo, no va el antiofídico porque es el mismo veneno”, detalló. “Por eso a veces los hospitales deciden no tener el suero para no equivocarse”, sumó.

Sobre la administración en cada ciudad, indicó que “el director del hospital de cada localidad debe exigir a la Provincia que le otorgue el suero antiofídico. Requiere de un papeleo, pero desde la dirección del hospital se debe manejar”, dijo.

En Goya, Santa Lucía, Esquina y ciudades cercanas, cada vez que hay una picadura de tal magnitud se consulta de forma directa al serpentario municipal para definir qué tipo de mordedura es.

Recaudos

Para evitar picaduras de alacranes se recomienda mantener los espacios limpios; revisar y sacudir sábanas, prendas de vestir y calzados y ventilar los espacios para evitar la humedad.

En las casas se sugiere alejar las camas de las paredes, no caminar descalzo en especial en horas de la noche y colocar telas metálicas en las rejillas y desagües. Entre los principales síntomas de esta afección se destacan el dolor intenso en la zona, entumecimiento y hormigueo, ligera hinchazón y sensación de calor. Se recomienda asistencia médica para evitar las complicaciones sintomáticas.

Para consultar desde cualquier punto de la provincia sobre qué tipo de picadura de serpiente o insectos se trata, es posible comunicarse con el director del Serpentario de Goya al +543777 63-3960.

(BDC)