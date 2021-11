El detalle que expone la crisis de Zaira Nara y su marido, Jakob Von Plessen, por su rol de cómplice de Mauro Icardi

El escandaloso triángulo amoroso de Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia La China Suárez no parece dar tregua. Cuando dieron vuelta la página con la supuesta reconciliación de la empresaria y el delantero del PSG, nueva información hizo que dieran marcha atrás. Mientras tanto, Yanina Latorre contó detalles sobre el encuentro del futbolista y la actriz en un lujoso hotel de París, y una de las versiones que el propio jugador de fútbol le confirmó a la panelista ubica a su cuñado, Jakob Von Plessen, como su “cómplice” para concretar la reunión con la ex Casi Ángeles. Este detalle complica al marido de Zaira Nara y la modelo dejó entrever señales de crisis en sus historias de Instagram.

El martes hablaron sobre las repercusiones de la crisis entre Wanda y Mauro en Los ángeles de la mañana (El Trece) y Latorre aseguró que charló directamente con el futbolista para aclarar algunos malentendidos. “Me dijo que todo lo que conté es cierto, que él le regaló una remera rosa del PSG a la China y que Jakob se quedó durmiendo en el auto, tal como contamos”, lanzó sin filtro. En este sentido, cabe recordar que días atrás la panelista había contado que la lujosa casa de la empresaria tiene un sistema de seguridad con varias cámaras, y por eso los concuñados no podían volver en diferentes horarios, ya que las hermanas Nara se darían cuenta de que no regresaron juntos.

Por ese motivo ninguno de los dos volvió a su hogar la polémica noche que Suárez estuvo de visita en la capital parisina. Ese fin de semana sus respectivas esposas estaban disfrutando solas de la semana de la moda en Milán y habían dejado al cuidado de los padres y de su madre, Nora, a sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca, Isabella, Malaika y Viggo. En el marco de todo este conflicto, ambos matrimonios se vieron afectados por el escándalo.

Zaira no hizo ninguna declaración pública al respecto, pero al igual que su hermana, dejó ver un significativo detalle en Instagram Stories: se mostró sin su anillo de casamiento en varios videos, mientras tomaba mate por la mañana. Frente al espejo, lució sus dos manos, con la llamativa ausencia de su alianza. Ángel de Brito hizo un comentario al respecto y aseguró que está “todo mal” en la pareja, y recalcó que la amistad con Paula Chaves se fortaleció, mientras que ambas finalizaron su vínculo de larga data con la China.

Andrea Taboada también se sumó a esa versión y agregó: “A mí me dicen que ya no están viviendo juntos, y que no estarían compartiendo el hogar, que él está en la casa de campo”. En diálogo con Paparazzi, allegados al matrimonio Nara-Von Plessen aseguraron que aunque no están conisderando una ruptura definitiva, sí discutieron durante el fin de semana. “Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí”, detallaron.

Cabe agregar que Chaves estuvo invitada en Cortá por Lozano (Telefe) recientemente, y aunque trató de evitar las preguntas sobre su gran amiga, confesó su postura: “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo, es otra relación digamos”. Aunque algunos años atrás había salido en defensa de la China cuando la actriz tuvo un conflicto con Gimena Accardi, y le había agradecido por su amistad, los tiempos cambiaron y esta vez la conductora de Bake Off Argentina se mostró del lado de las hermanas Nara tras el estallido de las versiones de infidelidad. Cuando Verónica Lozano le consultó por el rumor de crisis entre Zaira y su marido, la modelo volvió a apostar a la discresión: “Zaira está muy bien, está bárbara, ella es re tranquila”.

Infobae