“Corrientes tiene potencial de escala mundial”: Valdés inauguró el Puerto de Ituzaingó

Este miércoles 25 de junio, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la inauguración del Puerto de Ituzaingó, una obra estratégica para el desarrollo logístico y productivo de Corrientes, que marca un antes y un después en la infraestructura de la provincia. Acompañado por el expresidente Mauricio Macri, Valdés destacó que esta inversión histórica no solo posiciona a la región como un nodo clave del comercio, sino que impulsa el potencial global de la provincia.

“Hoy es un hito porque dicen que los gobiernos siempre dejan obras. Nosotros dejamos una obra que va a empujar el desarrollo, no solo de Ituzaingó, sino de toda la región”, expresó el mandatario.

La actividad tuvo lugar desde las 15 horas en el predio portuario, donde Valdés brindó un extenso mensaje de corte político y económico. “Corrientes tiene que levantar la cabeza y ser consciente de todo su potencial. Tenemos potencial de escala mundial”, afirmó ante funcionarios, empresarios, operarios y vecinos.

Recordó que concretar este proyecto llevó más de siete años y que fue posible gracias a una decisión clave durante el gobierno de Mauricio Macri:

“Durante años queríamos hacer un puerto, pero estas eran tierras del ANSES. No hubiésemos podido avanzar si no había una visión política, y la tuvo el presidente Macri en ese momento. Pagamos un millón 800 mil dólares para poder acceder”.

Valdés explicó que esta infraestructura significará una baja de hasta mil dólares por contenedor, lo que impactará directamente en la competitividad de las empresas.

“El Estado tiene que gastar menos de lo que le ingresa, e invertir donde realmente hace falta. Esta es una inversión cercana a los 50 millones de dólares, pagada peso por peso por los correntinos, y que va a quedar para siempre”.

En su discurso, también remarcó el rol estratégico del nuevo puerto para diversificar la matriz productiva de Corrientes: “Tenemos que convertir a este puerto no solo en forestal, sino también en un puerto arrocero. Esta es la primera gran inversión que hacemos mirando al futuro”.

Finalmente, pidió unidad de cara al proceso electoral. “Sé que pronto son las elecciones, pero no bajemos los brazos. Hay que seguir invirtiendo, bajar los impuestos y generar las condiciones para que las empresas creen empleo. Si no hay inversión, no va a haber progreso”.

El expresidente Mauricio Macri acompañó la inauguración y felicitó a Valdés por haber concretado el proyecto. “Gracias Gustavo por permitirme compartir este momento histórico. Gustavo entiende la importancia de aprovechar el poder para construir y transformar”.

En esta línea, Macri subrayó el impacto social y económico que tendrá el puerto. “Con infraestructura, la gente se conecta y cuando se conecta, se potencia la creatividad. Este puerto es una fábrica de empleo. Toda la región va a tener cientos de productores que podrán llegar a nuevos mercados del mundo con una vía más económica y más sustentable”.

La obra

La infraestructura cuenta con un muelle de 300 metros de largo, calado natural y un patio de cargas con capacidad para 40 mil contenedores, con posibilidad de operar hasta 4.000 contenedores diarios.

La primera etapa habilitada permitirá trabajar inicialmente con hasta 2.000 contenedores, y ya se proyecta duplicar esa capacidad. También se concretaron accesos viales, casillas de control, patios de carga, calles internas, edificios administrativos, redes de servicios, y el sistema contra incendios.

En paralelo, avanzan las obras costeras complementarias: tablestacado, protecciones y la instalación del Parque Industrial Ituzaingó, que compartirá predio con el puerto y potenciará su impacto productivo.

Con esta obra, Corrientes da un paso firme hacia el futuro, integrándose al corredor logístico del Mercosur y ampliando las oportunidades para sus sectores productivos.