Piccato destacó la ofensiva pero habló de déficit defensivo

La vuelta de Regatas Corrientes al estadio José Jorge Contte fue con un triunfo en tiempo suplementario sobre Olímpico de La Banda por 113 a 108. La victoria siempre trae tranquilidad pero el entrenador del Fantasma, Gabriel Piccato, analizó lo que fue la presentación del pasado sábado.

“Fue un partido muy cerrado, creo que hay un gran mérito de Olímpico que hizo un partido eficiente. Nosotros cometimos muchos errores defensivos y ellos supieron capitalizar. Ahora que terminó el juego y pudimos ganar, resalto que fue un muy buen espectáculo”, comentó el DT que en esta temporada regresó a la entidad correntina.

“Olímpico tuvo un alto nivel de eficiencia ante algunas fallas nuestras, pero lo importante es que fue la primera vez que tuvimos el equipo completo, la primera vez que pudimos competir de esta forma como local y conseguimos el éxito deportivo”, recalcó.

El encuentro contra el conjunto bandeño había terminado empatado en 96 y por eso se debió recurrir a la prórroga de 5 minutos.

Piccato, en declaraciones a Uno contra Uno, no tuvo problemas en reconocer que “antes de este partido defendíamos mal pero atacábamos peor. Teníamos muchas pérdidas y tiros abiertos bien tomados no encestados y eso nos producía el peor escenario. Hoy fue la excepción, porque corregimos el ataque”.

“En este juego en especial, el inconveniente fue netamente defensivo. Teníamos que dar un paso adelante en ese aspecto. Creo que reaccionamos a tiempo, en el cierre estuvimos un poco mejor, forzamos el error y lo pudimos capitalizar en el ataque”, agregó.

A la hora d analizar el partido, el DT hizo referencias a las estadísticas. “Creo que ganamos exclusivamente por el ataque pero no es negocio eso. No es negocio si anotas mucho y te anotan mucho. Nosotros miramos los promedios, de defensa y ataque nuestro y de los rivales y queremos sostenerlos, no buscamos lo extraordinario en la ofensiva porque eso sirve para un partido y no en el largo plazo”.

Reiteró que “el déficit hoy fue netamente defensivo. Celebremos lo bueno que hicimos pero el toma y daca no sirve”.

En sábado, Regatas Corrientes pudo tener el plantel completo. Nicolás Aguirre debutó en la presente Liga Nacional (solamente había jugado algunos partidos del Súper 20) y por primera vez jugaron en Corrientes, habían debutado en la gira por Capital Federal y Mar del Plata, Facundo Piñero (reemplazó a Martín Fernández) y Gary MacGhee (llegó en lugar de Williams Davis).

“Estamos metidos en una dinámica donde pensar en esas cosas, que son reales, me quitaría foco de lo que sí teníamos en algún momento. Entonces queríamos desarrollar el equipo, potenciar a cada uno de los que estaban disponibles porque sabíamos que en algún momento íbamos a cerrar el equipo”.

“Ahora - agregó- viene el desafío más importante. Acortar los tiempos para ser un mejor equipo. Ya estamos completos, tenemos una idea y dependerá de nosotros en mantenerla y mejorarla”.

El exentrenador de la selección Argentina comentó lo que cuesta reemplazar integrantes de un plantel. “Es volver a comenzar porque este es un juego colectivo y a veces nos olvidamos de eso. Poner o quitar un jugador te cambia toda la dinámica porque son distintas las interacciones entre los protagonistas”.