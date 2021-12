El Kun Agüero se retiró del fútbol entre lágrimas. Lo confirmó este miércoles en una conferencia de prensa internacional organizada por su club catalán.

El delantero argentino Sergio Kun Agüero brindó este miércoles una conferencia de prensa en Barcelona, en medio de las versiones que aseguraron que se retira del fútbol debido a la arritmia que sufrió hace poco más de un mes.

"Lo importante es la salud y eso es lo que está primero hoy. Hicimos todo lo posible con mi equipo de médicos para continuar, pero no se pudo", aseguró el jugador entre lágrimas.

Además, dio gracias a quienes lo acompañaron en este camino y a los que no también."Mi sueño era jugar en la primera división argentina, nunca imaginé llegar a Europa", mencionó. "Simplemente gracias", resaltó.

La decisión la tomó hace 10 días y fue una de las más dificiles para el jugador."Las primeras semanas fueron muy duras, desde que me hice la primer prueba. Ya lo venía procesando pero nunca perdí las esperanzas", admitió.

"Estoy muy feliz por la carrera que hice", señaló. "Me siento muy contento por los títulos que he ganado y aunque uno siempre puede dar más, tengo que ser consciente que di todo lo mejor para mí. El jugador no es indivudual, es un equipo. Todo lo que hice fue para ayudar a mis equipos", agregó.

Entre los recuerdos que destacó como los mejores de su carrera fue su primer gol en Independiente contra Racing a los 18 años; cuando formó parte de la Premier Ligue con el Manchester City y haber ganado la Copa América con su equipo en Argentina.

En un video preparado por el Fútbol Club Barcelona se pudo ver un breve repaso de los inicios del argentino en el fútbol y cómo creció en el deporte.