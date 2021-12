Baja la tensión en el predio del Gauchito Gil: puesteros levantaron el corte de ruta

Un grupo de puesteros del Gaucho Gil levantó el corte de la Ruta nacional Nº 123 en la localidad correntina de Mercedes, que había comenzado durante las primeras horas de este jueves, en repudio a la medida judicial que les ordenó desalojar el lugar antes del viernes.

En total son 19 puesteros que se niegan a ser reubicados.

"Por el momento levantamos el corte de ruta porque llegamos a un acuerdo entre nuestro representante legal y el interventor (Víctor Isnardo)", dijo Graciela, una de las comerciantes a ellitoral.com.ar

Y agregó: "Nos van a dar un lugar adentro del predio de la Cruz Gil y nos van a tapar las cloacas que están ahí".

En caso de no cumplir con el acuerdo, Graciela afirmó: "De no ser así, de que nos mientan y no nos cumplan con eso, si vamos al corte de ruta nuevamente".

"Estamos desarmando nuestros puestos para preparar el espacio físico el sábado y domingo, trasladando nuestra mercadería", aseguró.

Vale destacar que el Juzgado Federal de Paso de los Libres ordenó el desalojo con la fuerza pública del predio para este viernes.

En el expediente firmado por el juez Gustavo Fresneda, se indica que la orden deberá ser ejecutada el viernes"a partir de las 06:00 y hasta su culminación, la cual no podrá extenderse por más de 48 horas".