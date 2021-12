Valdés habló de las peleas por “carguitos” dentro de la UCR y pidió mayor seriedad

A su llegada a la provincia, el gobernador Gustavo Valdés se refirió a la interna que se generó en la UCR a nivel nacional por la conducción del bloque de Diputados. “No nos podemos pelear por carguitos”, sentenció.

En el marco de la interna que se desató entre Emiliano Yacobitti y Mario Negri como jefe de la bancada, el gobernador Gustavo Valdés señaló que “lamento que haya peleas en Buenos Aires por ‘carguitos’. Me parece que son papelones que no tenemos que dar, me parece que tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad, con confianza, porque la gente tiene que confiar en un espacio político donde la gente exhiba seriedad, responsabilidad y que tiene no un proyecto del cargo sino el proyecto nacional para que nos vote”.

“Vamos a estar viajando el lunes a Buenos Aires, vamos a estar trabajando en un esquema para presentarlo a la sociedad hacia el futuro”, afirmó.

Mientras que sobre el plenario nacional de la UCR y la fecha de su realización, dijo: “Vamos a estar trabajando en eso (fecha), entre otros temas que van a ser claves para darle un rumbo a la Unión Cívica Radical y definir las conducciones, que en líneas generales están, pero tenemos que dejar de lado las peleas” .

“La ley se define por votos, no por presidencias de comisiones, uno puede tener un dictamen de minoría que después en el plenario puede ganar. Son peleas de ego que no llevan y no conducen a ningún lado”, dijo en cuanto a la construcción de la oposición y su relación con la conformación de las comisiones en el Congreso de la Nación.

Y en este contexto de negociación, Valdés el lunes también participará de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde supo ganarse su espacio tras los batacazos electorales que hoy lo posicionan como un importante referente de la oposición y lo habilita a negociar los espacios que ocupan los representantes de Corrientes en Nación.

Cabe señalar que ya la presidente del PRO, Patricia Bullrich, al anunciar el encuentro que se realizará el 6 de diciembre había anticipado el panorama. “Seguramente a partir del 10, que asumen los nuevos (legisladores), va a haber una reconsideración de esa mesa, a partir de una nueva realidad de Juntos por el Cambio y donde esa mesa —más quienes van a representar a los bloques— vamos a tener la responsabilidad de ir conduciendo este proceso”.