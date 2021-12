River y una semana corta pero intensa: entrenamientos, partido y elecciones

Después de tres días de descanso tras la obtención de la Liga Profesional, River regresará esta mañana a los entrenamientos pensando en cerrar el torneo de la mejor manera, pensando en el próximo duelo ante Defensa y Justicia el domingo, por el torneo local.

De cara al duelo contra el Halcón, quien parece estar próximo a regresar a los concentrados es Benjamín Rollheiser, quien viene trabajando diferenciado por una dolencia muscular pero que podría sumarse al equipo el próximo fin de semana. Quien no contará con la misma suerte es Fabrizio Angileri, que no logró recuperarse y no verá acción hasta 2022.

La enfermería se completa con Enzo Pérez, Matías Suárez y Nicolás De La Cruz. El mediocampista apuntaba a un retorno para la final ante Colón, por el Trofeo de Campeones, pero sigue con el brazo inmovilizado y los tiempos de recuperación seguramente se extenderán hasta el final de la temporada.

Suárez, por su parte, sigue recuperándose de sus problemas de rodilla, dentro de los tiempos normales. Finalmente, el mediocampista uruguayo continúa con su recuperación por la trombosis que sufrió en uno de sus pies y continuará marginado.

Así, todavía con varias bajas pero con la felicidad de haber logrado el objetivo del campeonato, River tendrá por delante una semana corta, con entrenamientos hoy y mañana, concentración el sábado y partido el domingo.

En el medio, además, se darán las elecciones presidenciales para definir el futuro del club por los próximos cuatro años.

TyC Sports