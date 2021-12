Fuerte denuncia de una joven contra su pareja: "Sentí que me mataba"

Una joven denunció este jueves a su pareja por violencia de género en la comisaría primera de la localidad Goya.

Se trata de una mujer de 19 años que tuvo que escaparse de la vivienda con la que convivía con el agresor en Santa Lucía.

Según detalló en una entrevista a un medio local, la joven dijo que estuvo de novia cuatro meses con el hombre hasta que decidió casarse.

"Todo fue porque me llegaron capturas de una chica que se veía con él, se lo mandé y le pregunté; en ese momento se puso nervioso y agresivo", dijo en declaraciones a TN Goya.

La joven señaló que "la primera agresión fue una cachetada".

Además, precisó que el hombre estuvo"dos horas pegándome, insultándome, me arrastró y por eso tengo lesiones". "Sentí que me mataba", afirmó.

"En ese momento la mamá, que vive al lado, se quiso meter a defenderme pero él la echó y le dijo que no se metiera", sostuvo.

La víctima detalló que tiene lesiones en las costillas y en la espalda.

Ahora está viviendo con la madre en Goya y pidió una perimetral para que su pareja no se pueda acercar, confirmaron fuentes del caso.

Por otra parte, en sus redes sociales la joven también lo denunció y mostró las heridas que le propinó el hombre.

"Capaz todo me digan que lo hago de resentida o por dejarlo mal a el no no es eso lo hago porque como mujer no puedo callar esto, donde fui victima de violencia una noche donde sentía tanto miedo que pensé que de esa no me iba librar", escribió.

Asimismo añadió que le pidió que "por favor no me siguiera pegando tirando del pelo empujando llorando pedía por favor donde pedía ayuda y me tapaba la boca hasta ahogarme. Cometí en un error en casarme con el pero como todo dicen los primero mese todo es color de rosa".

*Si estás en situación de violencia de género y necesitás ayuda o asistencia, podés comunicarte al *144 o al 379-4530311