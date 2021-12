Presupuesto: la Nación alerta sobre un recorte multimillonario, Corrientes pone paños fríos

El Gobierno nacional salió ayer a advertir que Corrientes perderá más de 7.000 millones de pesos por la no aprobación del proyecto de Presupuesto 2022. En Salta y 25 de Mayo minimizan la cuestión y coinciden en que es un intento de meter miedo. “Esta es una provincia ordenada y no tendrá inconvenientes”, dijo a El Litoral el vicegobernador Pedro Braillard Poccard.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, realizó ayer un largo descargo en su cuenta de Twitter y advirtió por los fondos que perderán las provincias debido a la caída de la Ley de Leyes 2022.

En Corrientes, quien salió a responderle fue el vicegobernador, que dijo: “Es un claro intento por imponer un discurso de miedo. El Gobierno nacional sigue sin comprender el mensaje de las urnas”.

Aclaró que “más allá del miedo que quieran meter, la gente tiene que saber que no hay consecuencias por el rechazo del Presupuesto, que era mentiroso e irreal como lo fue el de 2021”.

“El presidente Alberto Fernández ya anunció que se iban a frenar las obras en Chaco, Formosa y Corrientes. Pero la gente tiene que saber que nada va a pasar por la no aprobación de un proyecto de Presupuesto mentiroso e irreal, como lo fue el de 2021 que proyectaba una inflación del 23 por ciento y tenemos una inflación del 50 por ciento. El oficialismo alza la voz y se niega a cualquier acuerdo con el FMI que incluya ajustes, y está bien, pero qué mayor ajuste que una inflación del 50 por ciento”, agregó

El vicegobernador le envió un mensaje a la ciudadanía: “Que la gente se quede tranquila. Corrientes tiene un buen gobierno, ordenado y equilibrado. Tiene espalda para aguantar”.

“El proyecto ya no venía bien para Corrientes. Lo había denunciado el gobernador en varias oportunidades. Había recortes y menos obras. Además no debería haber problemas en la distribución de la coparticipación, a menos que haya una caída de la recaudación y eso no pasa”, detalló.

Versión nacional

Massa, en un hilo de Twitter, aseguró que Corrientes perdería 2.741 millones de pesos de coparticipación de manera directa por la merma del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones”, dice el informe.

Massa precisó también que en diciembre de 2019 la mayoría oficialista en el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100 % y hasta por dos ejercicios (2019 y 2020) las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a $18 millones, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento.

En ese mismo sentido, el legislador aseguró que la provincia perderá 3.612 millones de pesos por la no actualización del Impuesto a las Ganancias.

“Como el proyecto fue rechazado, la tasa máxima del impuesto será del 1,25% para el período fiscal 2021. Esto tendrá un efecto inmediato sobre la masa coparticipable”, aseguró.

Sostuvo además que la provincia se quedará sin los 530 millones de pesos previstos en el Presupuesto que incluía una suba extra del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.

Además de 240 millones de pesos que se preveían en obras.

Luego, enumeró “otros beneficios” que perderían las provincias, como la posibilidad de establecer áreas aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes, lo que según el informe será “una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta”, el plan plurianual de obras por $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa, que según el adjunto de Massa, “afecta directamente a las provincias de Chubut, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Córdoba, Neuquén y el Amba”, y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las provincias de Santa Fe y La Pampa.

El perjuicio se extiende a los sistemas de salud provinciales, que tampoco podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA; así como muchas empresas y organismos estratégicos para el país, no lograrán contar con beneficios fiscales, tales los casos de Invap (Río Negro), e Impsa y Salto Grande (Entre Ríos), entre otros.