Wanda Nara se defendió luego de que el niño pastelero revelara que incumplió su promesa

En los últimos meses, Twitter convirtió a Joaquín Nahuel, el pastelero de 10 años que hace tortas para pagar una costosa operación que necesita, en una estrella. Luego de recibir críticas por parte de varios usuarios, Wanda Nara lo defendió y le prometió que le iba a encargar una torta para el cumpleaños de su hijo. Sin embargo, en las últimas horas, el niño reveló que la empresaria no cumplió con su palabra, por lo que ella decidió salir a dar su versión.

“Me encantaría que puedas hacer la torta de cumpleaños para mi hijo en Argentina”, le escribió Wanda en su cuenta de Instagram, cuando todavía se encontraba en París y organizaba el festejo de Constantino. “Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no podés cumplir tus sueños. Podés lograr todo lo que soñás y más”, expresó la esposa de Mauro Icardi en un video que Joaquín había publicado contando el bullying que había sufrido por su apariencia.

Después del gesto público de Nara, que fue muy celebrado por sus fanáticos en las redes sociales, el pequeño aguardaba con expectativa el pedido de la empresaria para el festejo de su hijo. No obstante, según declaró, ese ansiado momento nunca llegó.

El domingo pasado, Wanda realizó la celebración en Nordelta con una torta no fue hecha por Joaquín. Esto hizo que muchos usuarios la acusaran de haberle mentido y exigieran una explicación. La cuenta @chusmeteando1, que suele divulgar rumores e información sobre la farándula local en Instagram, compartió una captura de pantalla de un posteo de Icardi y un comentario que señala: “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”. El joven pastelero escribió: “Nunca me contestó”. “Imagino que esa torta es la que ella le encargó públicamente a Joaquín”, indagó otra seguidora, a lo que el niño respondió: “Hola, no me contestó Wanda, por eso yo no hice nada”.

Al ver que la noticia había trascendido, Wanda compartió una foto del pastelero con el texto: “El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido para Joaquín”. La justificación no convenció a muchos, más aún por la respuesta previa que había dado el joven.

La historia de Joaquín Nahuel y el accidente que lo cambió todo

Conocido como “el nene de las tortas” en Twitter, donde su caso se viralizó hace unas semanas, Joaquín Nahuel aprendió a cocinar cosas dulces a los seis años con su abuelo Francisco. “Yo hacía tortas con él y después me empezó a gustar hacer el decorado y todo”, relató a La Nación el mes pasado.

Tiempo después, aprovecharía su pasión y su talento para recaudar fondos para su tratamiento médico. Hace tres años, Joaquín sufrió un accidente al rociar unas brasas con alcohol: las llamas alcanzaron su cuerpo y le produjeron graves quemaduras en su rostro y cuello. Con sorteos de pastelería y otras acciones, su familia busca juntar dinero para afrontar el costo de las cirugías que el niño precisa para contrarrestar las secuelas. “Necesita cuatro expansores cutáneos para una reconstrucción facial que cuestan 500 dólares cada uno y son únicamente para la cara. Esa es la primera que le van a hacer y si sale todo bien siguen con el cuerpo. Pero todo depende de su crecimiento, a medida que vaya creciendo y se vea el movimiento de su cabeza se va a realizar”, explicó Raquel Escobar, su mamá, a este medio.

El pequeño pastelero abrió en octubre Delicias JN, una página de Facebook donde vende sus productos. Al momento, hace envíos dentro de General Rodríguez, donde vive y en Merlo y Moreno. Consultado por sus mayores sueños, sentenció: “Ser pastelero y entrar a Bake Off Argentina”.

La Nación