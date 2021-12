Zielinski, cargó contra Gorosito y Gallardo: "Hay mucho verso en el fútbol argentino"

Históricamente, Estudiantes suele ser criticado por su estilo de juego tan característico. Ricardo Zielinski, actual entrenador del equipo, no es de la casa, pero representa esa identidad y está comprometido con el club.

A tal punto de que explotó ¡contra Néstor Gorosito y Marcelo Gallardo! para defender al Pincha.

"No creo que las campañas se sostengan si no atacás. Cuando llegás a un objetivo como es clasificar a la Libertadores, que en Argentina es para pocos, tenés que ganar mucho. Si no, no llegás", expresó el entrenador en una entrevista con Cielosports de La Plata (FM 103.5).

En ese sentido, añadió que "son etiquetas que se le ponen a los entrenadores" y que "quizás alguno habla difícil o porque se hacen los líricos, pero nadie es lírico". Y detalló: "Todos defienden con la misma cantidad de jugadores y todos atacan con los que pueden. Así que hay mucho verso en el fútbol argentino y a mí no me gusta estar en ese espacio".

Luego, disparó directamente con los técnicos de Gimnasia y River, quienes criticaron -en mayor o menor medida- el estilo de Estudiantes.

"Se habló también en el clásico. Pipo (Gorosito) dijo como que él iba a la Luna y todos nosotros no, como que íbamos a La Plata, como diciendo yo juego a un juego y los demás a otro... Gallardo exactamente lo mismo. Y no es así. Esto es algo muy simple: la clase de jugadores te define el sistema y la belleza del juego lo da lo individual, no lo colectivo", explotó el Ruso.

A su vez, Zielinski consideró que "queda lindo hacerse el difícil y el distinto cuando realmente dentro del campo de juego el equipo lo demuestra". Y remató: "Ahora, si tirás todo pelotazos, no es así. Pero bueno, el discurso a veces es más importante de lo que se ve en la cancha".

"Nosotros somos un equipo que nos basamos en el conjunto y no en lo individual. Y que tenemos lo que tenemos. En algunos partidos merecimos ganar y no pudimos y en otros nos llevamos algo más de lo que debíamos. Pero soy de los que piensan que a la larga, en el campeonato, tenés lo que te merecés. Siempre hay partidos que compensan a otros. Y la tabla final te demuestra qué efectivo fuiste y cuáles fueron tus defectos", sentenció el entrenador de Estudiantes.

TyC Sports