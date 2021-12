Sin respuestas al reclamo por fondos, los tabacaleros amenazan con otro piquete

Los trabajadores tabacaleros amenazan con continuar con un nuevo piquete en la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del paraje Zorzalito en Goya, si no reciben respuestas de las autoridades. Desde principios de mes piden que se les pague la Caja Verde y el convenio de Cooperativa. Se había acordado que antes del 24 de diciembre tendrían novedades, pero nada sucedió.

“Lamentablemente hasta ahora no hay novedades positivas. El viernes charlé de manera privada con el ingeniero José Vilariño (responsable del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) y me adelantó que estaría a la firma del ministro entre lunes y martes de esta semana”, detalló a El Litoral, Roberto Segovia, uno de los coordinadores del reclamo.

“Estamos a la espera. Cuando levantamos la medida de fuerza la semana pasada dijimos que si no estaba para el 24 volveríamos al corte este lunes. Pero estuvimos conversando con los productores y con estas temperaturas tan altas en la región decidimos esperar a la reunión del gremio que será hoy por la tarde”, detalló el trabajador.

La reunión de la Cámara Nacional del Tabaco, entidad gremial de los tabacaleros, será esta tarde a las 14 como cada lunes. “A partir de esto definiremos qué haremos. Si volveremos a la ruta o esperaremos a la firma”, manifestó Segovia.

“Esperamos novedades positivas. No queremos volver a la ruta. No es fácil estar ahí por las altas temperaturas y porque le hacemos un daño a otras personas que no tienen nada que ver con la situación. Más en estos momentos del año. Siempre es molestosa una medida de fuerza pero en estos tiempos aún más porque hay riesgos ligados al calor y la exposición al sol”, concluyó el trabajador.

El 14 de diciembre autoridades provinciales se reunieron con Vilariño en Buenos Aires y anunciaron que se destrabaron los fondos para antes de Navidad. “Fue una reunión muy buena, el ingeniero Vilariño prometió que antes de fin de año se va a destrabar el pago de la Caja Verde, el Plan de Cooperativa y el administrativo FET, un proyecto del IPT”, indicó Cristian Vilas, interventor del Instituto Provincial del Tabaco a El Litoral.

“Recibimos la promesa de firma del plan para el 24 de noviembre y que antes de fin de año estarían depositando la plata”, confirmó Segovia a este medio en aquel momento. “Para nosotros es una buena noticia porque queríamos cobrar antes de los días de fiesta. Con esas dos noticias, que era lo que nos llevó a tomar la medida de fuerza, pasaremos hasta el 27. Sin novedades de aprobación o depósito de recursos tenemos que volver a la ruta”, resaltó.

