Alta demanda de verificaciones técnicas en Corrientes para viajes turísticos

Hay una alta demanda para realizar la verificación técnica vehicular (VTV) en Corrientes, que es uno de los requisitos básicos para circular en todo el país. Como es habitual, durante las vacaciones se incrementa la demanda en los talleres especializados. Solo ayer más de 80 vehículos hacían fila para el control.

En diálogo con El Litoral, un trabajador de un taller que realiza VTV por Ruta Nacional casi avenida Libertad, comentó que “estamos en temporada alta y siempre se da esta situación y la gente aprovecha las vacaciones para realizar la técnica y salir de vacaciones o visitar a la familia”. Además, indicó que la situación suele durar hasta febrero.

Por la situación de la pandemia del coronavirus, los empleados del lugar se acercan hasta el auto donde el cliente espera, se le pide la documentación de antemano y se realiza el cobro. “El auto particular se está cobrando $3.400, lo que es camioneta y otros tipos de carga tiene un costo más elevado. Un camión, por ejemplo, estamos hablando de entre $9.700 y $10.000 y si es completo con acoplado casi $20.000. Las combis, tiene precios que cambian dependiendo del uso que se le da, si es particular es $4.400 pero si es de carga es más elevado más otros requisitos que debe tener, lo mismo sucede con los colectivos, todo depende de los vehículos”, explicó uno de los empleados del lugar. El año pasado, el costo para los particulares arrancaba en $2.500.

La revisión técnica es uno de los trámites indispensables para circular no solo en las rutas, sino que también dentro de la ciudad, aunque los controles en este punto escasean. Al respecto, desde el taller especializado señalaron que “los controles son más fuertes en Chaco, Santa Fe o Buenos Aires, y por eso muchos deciden hacerlo solo cuando van a viajar y renovar en estas fechas”.

Automovilistas

Gerardo, uno de los conductores que ya había realizado el trámite indicó que lo hizo porque el auto cumplió los tres años tras su compra. “Llamé para saber cómo era el tema, tengo ganas de viajar si la pandemia lo permite. Le dije al que me atendió que es mi primer auto y no había hecho nunca la técnica y me dijeron que están de corrido y es por orden de llegado. Esperé una hora y media por la cantidad de autos que había. Ni bien llegue tardé, entre 10 y 15 minutos. Ahora ya tengo el apto para poder circular”.

Otro de los choferes que se encontraba a la espera de ser atendido, afirmó que lo hace para tener el vehículo en condiciones óptimas y por si se presentan vacaciones. “Creo que todos nos estamos preparando para viajar por eso hay esta fila. Es la primera vez que voy a hacer la técnica con este coche, hace tres años no hago”, dijo.

Por su parte, Roberto otro de los conductores aseguró que lo hace porque tiene un viaje y no lo realiza hace tiempo. “Solo pasaron unos meses del vencimiento, no es seguro que vaya de vacaciones pero varias veces quise cruzar a Chaco y no podía por el miedo de que me pidan papeles”.

(GGC)