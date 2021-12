Concejo: se aprobó el desenganche del salario familiar para 7.000 municipales

Yamandú Barrios (UP) Concejal de Capital. “Es muy peligroso seguir atado al monto de las asignaciones familiares de un Gobierno nacional que no tiene rumbo. De una gestión que no tiene presupuesto aprobado”.

En la segunda sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto remitido por el Ejecutivo municipal que desengancha los salarios familiares a la Ley Nacional que estaba normado por la Ordenanza N° 1.881 del año 1989. La oposición voto en contra de la iniciativa remitida porque atenta contra el poder adquisitivo de los trabajadores.

En el encuentro legislativo donde también se aprobaron las cuentas de Inversión 2020, el Presupuesto Municipal y la Tarifaria 2022, el desenganche de los salarios a la escala nacional contó con el guiño de 13 concejales del oficialismo.

La iniciativa, de acuerdo con el Ejecutivo municipal, apunta a modernizar la legislación y que los montos de los salarios familiares dejen de ser definidos por las políticas nacionales.

Y con bombos de fondo y los gremios municipales fuera del recinto los concejales dieron tratamiento al proyecto remitido por el Ejecutivo municipal. El encargado de pedir el acompañamiento al proyecto de ordenanza fue el concejal Héctor Torres (UCR).

La concejala Magdalena Duartes (PJ), al hacer uso de la palabra, hizo lo propio con el despacho en minoría presentado por la oposición. “Vamos a pedir el acompañamiento sobre todo porque los representantes gremiales han dejado expresamente el deseo de que no se avance con el desenganche, porque para ellos significa una pérdida del poder adquisitivo”, dijo.

Y luego de aclarar que coinciden en la necesidad de avanzar con una actualización de acuerdo al Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que establece nuevas relaciones familiares apeló a que las asignaciones familiares no queden al arbitrio del Ejecutivo municipal y se termine afectando a los trabajadores.

“Esto es un derecho que les corresponde a los hijos de los trabajadores municipales que vienen con un salario bastante despreciado y que no llega hoy a cumplir el mínimo vital y móvil”.

Incrementos

Le siguió en la palabra, la edila Mercedes Franco Laprovitta (PJ), quien destacó que “los recursos que recibió el Municipio van por encima de la inflación y no así los salarios municipales. Los representantes gremiales nos manifestaron su temor y lo siguen haciendo sobre el peligro de sus salarios. Este temor no es infundado, este tiene un avance real cierto y directo. Nosotros observamos en los dos primeros años que el incremento de los salarios básicos del 44% (interrupción) y de las asignaciones familiares enganchadas a Nación tuvo incremento de más del 100%”, y agregó que “vemos también que el sueldo de los trabajadores en algunos casos están por debajo de la línea de pobreza. El temor del desenganche no es infundado”.

Autonomía financiera

La respuesta del oficialismo llegó de la mano del concejal Fabian Nieves (CC-ARI) quien, en principio, aclaró que la ordenanza que se estaba tratando garantiza el principio de autonomía e incorpora otros rubros como la ayuda escolar por hijo, por discapacidad, entre otros.

“Acá se habla del enganche de Nación, como si Nación pusiera los recursos y acá no pone un solo peso, es el Municipio el que, en estos últimos cuatro años, invirtió el 50 por ciento de su presupuesto en el empleo. Estamos en el límite de lo que establece nuestra propia Carta Orgánica, que nos impone que el rubro por empleo no puede superar el 50%, pero cuando uno tiene en cuenta, por ejemplo, los neike se llega a superar el 50%. Eso es algo que viene pasando y en este presupuesto se está permitiendo”.

“También me parece que hay que aclarar que nuestra Carta Orgánica establece que más del 1% de la población no puede estar empleada en el Municipio y con una población menor a 400.000 habitantes, deberíamos estar teniendo 4.000 empleados y estamos en alrededor de 7.000. “Esta es una situación heredada”. “Estas cuestiones también deben ser tenidas en cuenta cuando analizamos esta normativa”. “Hay una cuestión de autonomía financiera, si es el Municipio el que pone los recursos. El Municipio en paritarias es el que debe decidir en conjunto con los trabajadores estas asignaciones y todas salen del mismo fondo común que aporta el contribuyente”, finalizó.

Además de estas consideraciones, Duarte insistió en el carácter discrecional que lleva adelante la gestión municipal e hizo hincapié en el pago del adicional: “Cómo plantear la escasez de recursos cuando se trata de salarios, cuando hoy existe y esta gestión implementó el plus salarial, que es totalmente a discreción, incluso tenemos un plus electoral de 20.000 pesos en agosto. Entonces, esto es lo que la norma tiene que evitar. Evitar lo más posible la discrecionalidad”. Por último, el concejal Yamandú Barrios, al cierre del debate, hizo referencia a las políticas nacionales y a los recursos. “Y es muy peligroso seguir atado al monto de las asignaciones familiares de un Gobierno nacional que no tiene rumbo, que no tiene presupuesto”.

Finalmente, se aprobó el despacho favorable con modificaciones y con los 13 votos del oficialismo y se convirtió en ordenanza el desenganche.