Canarias: busca captar al turista silver de larga estancia

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, ya ha puesto en marcha el plan de acción para atraer al turismo ‘silver plus’, es decir, las personas mayores de 55 años que disfrutan de unas vacaciones de larga estancia. El objetivo de esta estrategia que comenzó ayer es duplicar la facturación que estos turistas producen en las islas, para lograr a medio plazo un gasto de 770 millones de euros anuales en destino.

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y el director de Proyectos de Comunicación y Marketing de Turismo de Islas Canarias, Alberto Ávila, presentaron esta estrategia, que gira en torno al concepto comunicativo ‘Take a life break in the best climate of the world’ (‘Date un respiro en el mejor clima del mundo’).

El visitante ‘silver plus’ es uno de los tres segmentos de turistas de larga estancia, junto con los trabajadores remotos y el turismo deportivo profesional, a los que Turismo de Canarias destinará en 2022 un presupuesto global de 1,5 millones de euros “que refleja una apuesta de diversificación que no tiene precedentes”, tal y como afirmó la consejera.

En particular, el turismo ‘silver plus’ contará con una dotación de al menos de 500.000 euros el año que viene, si bien ya en 2021 se ja comenzado la ejecución de acciones de posicionamiento, con un presupuesto adicional en torno a los 250.000 euros para el presente mes de diciembre.

“Ya hemos comenzado a posicionarnos en la mente del consumidor potencial y desde ayer el mercado español está recibiendo los primeros impactos dirigidos a los turistas ‘silver plus’, en una acción muy capilar que llegará a todas las provincias del país y que este domingo tendrá un segundo impacto potente que busca situar a Canarias como el destino idóneo de larga estancia para estos viajeros”, explicó la consejera.

.El objetivo del plan de acción es que a medio plazo el número de turistas ‘silver plus’ que vengan a Canarias sea de 200.000 anuales, es decir, un aumento de alrededor del 50%. Además, con la colaboración del sector privado en el desarrollo de un producto acorde a los ‘silver plus’ se pretende alargar su estancia media y, por lo tanto, aumentar así su facturación anual, que pasaría de 383 millones de euros a más del doble, 770 millones de euros.