Vacunaron a periodistas, una diputada y dirigentes de Salta

En la provincia de Salta se desató una controversia porque trascendió que vacunaron a personas que no pertenecen a grupos prioritarios, en esta instancia y ante la cantidad escasa de dosis, que debe recibir el personal de salud que atiende la crisis.

Una diputada, tres periodistas y dirigentes sociales de la localidad salteña de Tartagal fueron inoculados y algunos dieron explicaciones. Por estas irregularidades en la aplicación de las vacunas, el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, le pidió la renuncia a Juan López, gerente del Hospital Perón.

“Sí, me pidió la renuncia pero lo viene haciendo desde que asumió. Quiero que sepa que no pienso renunciar”, contestó, y reforzó su defensa con preguntas retóricas: “Si no tengo personal de salud para vacunar... ¿Qué hago? ¿Devuelvo la vacuna? ¿La llevo, la traigo, hago que pierda su cadena de frío?”, sostuvo el directivo.

A mediados de enero, en el segundo envío de vacunas a Tartagal, se repitió el escenario y la polémica. Hubo dosis sobrantes y, esta vez, la vacuna se aplicó en tres dirigentes sociales, tres mujeres que no son población de riesgo que concurrían asiduamente al hospital. El propio López lo confirmó: en el hospital cabecera de Tartagal se dieron 788 primeras dosis y más de 600 segundas dosis, se vacunó a todo el personal médico del establecimiento, a tres periodistas, a tres dirigentes sociales y a la diputada provincial Gladys Paredes, hoy en licencia pero con más de tres décadas como médica pediatra.

Hugo Marcelo Torres tiene 55 años y es un hombre sano sin ninguna enfermedad preexistente. No trabaja en terapia intensiva ni en una guardia de covid-19. Es periodista de la radio FM Ciudad y de una agencia de publicidad. Lo vacunaron el martes 29 de diciembre cuando una dosis de una ampolla abierta había quedado vacante. Lo reconoció en sus redes sociales: “Yo también recibí la Sputnik V. Fue porque el primer día de la campaña en Tartagal muchos trabajadores de la salud no quisieron recibir su vacuna y una vez salida de la ‘congelación’ se iba a desperdiciar”.

Las primeras vacunas contra el coronavirus llegaron al país el jueves 24 de diciembre, horas antes de la Nochebuena. Las 300.000 dosis de la Sputnik V arribaron en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas. Cinco días después, el martes 29 de diciembre, comenzó la fase de ejecución del Plan Operativo de Vacunación desde las nueve de la mañana y en simultáneo en todo el país. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, lo calificó de “epopeya” y presumió haber dado inicio a “la campaña de vacunación más grande de la Argentina, con equidad e igualdad de derechos”.

A Salta llegaron 4.050 dosis. A Tartagal, situada en el noreste de la provincia y ciudad cabecera del Departamento General José de San Martín, le correspondieron 450, de acuerdo a la confirmación de la licenciada Carla Vesprini, responsable del operativo de vacunación provincial. La mayoría fueron almacenadas en el Hospital Juan Domingo Perón, que invirtió en la compra de congeladores especiales para el resguardo de las dosis. Las restantes fueron derivadas a las áreas operativas de Mosconi, Aguaray, Pocitos, Santa Victoria, Altos las Tierras, Morillos, la Unión, Rivadavia e Iruya.

