Quebró un histórico hotel de Corrientes: 23 empleados luchan por sus indemnizaciones

El histórico Hotel San Martín quebró y dejó a 23 empleados en la calle. Ahora cada uno de ellos lucha por percibir su indemnización que está sujeta a una posible venta del inmueble, pero desde enero no hay novedades. Se analizó la posibilidad de conformar una cooperativa, pero la idea no prosperó.

"La crisis por la pandemia fue fulminante. Desde agosto no podía pagar los servicios y se sobrevivía con los ATP. Pero no se pudo remontar la situación que es muy angustiante por los 23 empleados. Cómo le decís a un empleado que ya no va a tener un labura digno más allá de lo que reciba de liquidación. Hay gente mayor, con 32 años de servicio, mínimo le tendrían que dar el hotel", explicó a ellitoral.com.ar María Valenzuela, secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra)

El Hotel se ubica en calle Santa Fe, entre Yrigoyen y Junín, y fue fundado a mediados de los años 50. Grandes personalidades se han hospedado en sus amplias habitaciones. Hoy la concesión del inmueble pertenece a la sociedad Pichi Cambiano.

La situación es compleja. Los 23 empleados deben acordar una liquidación final que dependerá de la venta del inmueble (sólo la cochera se tazó en 3.700.000 dólares). Si no hay acuerdo se rematará el mobiliario para saldar las deudas con los acreedores, pero primero con los empleados.

"Acá hay que entender que el sector necesita apoyo del Estado. De lo contrario seguirán los cierres. Ya son varios los emprendimientos que debieron cerrar persianas en la provincia. Hay 92 empleados en todo Corrientes que se quedaron sin trabajo y ya acordaron su liquidación. Son emprendimientos pequeños de hasta 5 empleados. Hay otros que aún negocian indemnizaciones", detalló Valenzuela.